Le quart-arrière Derek Carr était un participant à part entière à l’entraînement moins d’une semaine après avoir quitté un match avec une blessure à l’aine et pourrait être sur la bonne voie pour jouer cette semaine pour les Raiders de Las Vegas.

Le statut de Carr était en question après s’être blessé à l’aine lors d’une bataille au premier quart jeudi soir contre les Chargers de Los Angeles.

Il a pratiqué sur une base limitée mardi dans un signe qu’il pouvait revenir sans manquer un match et a ensuite été mis à niveau vers un participant à part entière mercredi. Le rapport final sur les blessures avant le match de samedi soir contre les Dolphins de Miami sera publié jeudi.

Carr a une histoire de jouer avec des blessures, n’ayant raté que deux départs en saison régulière en sept saisons dans la NFL. Il s’est cassé la cheville lors de la semaine 16 en 2016, ratant sa seule chance de participer aux séries éliminatoires et n’a raté qu’un seul match en 2017 après s’être fracturé un os dans le dos.

Carr a même joué une saison entière avec une hernie sportive à l’université de l’État de Fresno en 2012.

Carr a lancé 3396 verges et 24 touchés et a obtenu la meilleure note en carrière de 102 passeurs cette saison.

Les Raiders n’ont que de minces espoirs en séries éliminatoires après avoir perdu quatre des cinq matchs pour gâcher un début de saison prometteur. Ils devraient battre Miami et Denver les deux prochaines semaines, espérer que Baltimore perd contre les Giants et Cincinnati, et faire perdre aux Dolphins lors de la semaine 17 contre Buffalo pour se qualifier pour la deuxième fois au cours des 18 dernières années.

Marcus Mariota, deuxième choix du Tennessee en 2015, a bien joué en l’absence des Carrs la semaine dernière et sera prêt à repartir si nécessaire.

Mariota a lancé pour 226 verges et un touché et a couru pour 88 verges et un score dans une perte de 30-27 en prolongation.

REMARQUES: S Johnathan Abram et WR Hunter Renfrow ont également été mis à niveau pour devenir des participants à part entière avec des commotions cérébrales. … Le LB Nicholas Morrow, qui a raté la semaine dernière en raison d’une commotion cérébrale, a interrompu l’entraînement pour une raison non liée à une blessure. … DE Clelin Ferrell (épaule) est resté hors de l’entraînement. … CB Damon Arnette (commotion cérébrale), C Rodney Hudson (genou, dos), DT Maurice Hurst (mollet), G Gabe Jackson (genou) et T Sam Young (genou) étaient tous limités.

