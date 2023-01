Derek Carr a-t-il vraiment retenu les Raiders tout au long?

Jarrett Stidham a fait son premier départ pour les Raiders depuis que l’équipe a mis Derek Carr au banc et il s’avère que le QB les a peut-être retenus tout au long.

Peut-être que l’histoire la plus choquante de la saison 2022 de la NFL – d’accord, au moins l’une des nombreuses histoires choquantes de cette année – a été que les Raiders de Las Vegas ont pris la décision de mettre au banc le quart-arrière Derek Carr pour les deux derniers matchs. À sa place, l’équipe se tournerait vers l’ancien remplaçant des Patriots Jarrett Stidham pour prendre en charge l’offensive.

Dans la réponse immédiate, les gens s’attendaient à ce que cela se passe extrêmement mal, en particulier contre la défense tant vantée des 49ers. Au lieu de cela, les Raiders ont semblé incroyablement intelligents pour leur décision.

Stidham est sorti sans ressembler à aucun des moments limités que nous l’avons vu dans sa courte carrière contre San Francisco. Au cours des trois premiers quarts de jeu, il a lancé plus de 200 verges et trois touchés tout en se précipitant également sur 30 verges. Oh oui, il avait aussi Las Vegas sur les champions NFC West.

Jarrett Stidham en dés 49ers alors que Raiders QB1 rend Derek Carr pire

Vous devez vous demander si Derek Carr était réellement le problème depuis le début.

Ce fut une saison tout à fait malheureuse pour les Raiders en 2022, car la première année sous Josh McDaniels avec Carr à la barre a été de 6-9 malgré l’échange de Davante Adams hors saison, un groupe d’armes solide et de grands espoirs à l’approche de l’année.

Certes, au moment d’écrire ces lignes, Stidham n’avait pas gagné la partie. Mais le fait qu’il sorte et que l’argent et le noir aient une longueur d’avance sur l’une des meilleures équipes de la NFC en dit long sur la façon dont les choses se sont passées après le changement de quart-arrière.

Qui sait combien de temps cela durera, mais les retours instantanés du passage à Stidham de Carr ont porté leurs fruits pour les Raiders, ce qui ne fait que rendre leur décision de mettre le vétéran au banc et finalement de passer de lui cette intersaison semble beaucoup plus sensée.