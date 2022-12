Derby irlandais: la fonction Curragh reviendra au créneau du dimanche avec une réunion de trois jours et une augmentation des prix | Nouvelles de la course

L’année prochaine, le Dubai Duty Free Irish Derby reviendra à un créneau dominical pour la première fois depuis 2011 avec un prix augmenté de 1,25 million d’euros.

L’événement Group One, qui se tient au Curragh et a été remporté par Westover de Ralph Beckett cette année, est soutenu par le sponsor depuis 2008.

Ce partenariat se poursuivra l’année prochaine et s’est maintenant étendu pour inclure cinq courses supplémentaires sur la même carte, prévues pour le 2 juillet.

Le prix en argent de la Classique, l’apogée d’une réunion de trois jours à Curragh, était auparavant fixé à 1 million d’euros et augmentera de 250 000 € la saison prochaine, la course d’une journée complète devant atteindre un public plus large maintenant qu’elle fait partie de la Programme Tote World Pool.

Brian Kavanagh, PDG de la piste, a déclaré: “Dubai Duty Free est un partenaire très apprécié du Curragh depuis 2002, lorsqu’il a parrainé les Anglesey Stakes, et c’est un plaisir de travailler avec lui.

“Nous sommes ravis d’annoncer cette extension du parrainage du Derby et l’augmentation des prix en argent pour le Derby lui-même.

“Nous sommes également très heureux que le Dubai Duty Free Irish Derby Day ait été sélectionné comme événement Tote World Pool et ravis du retour à un dimanche qui permettra au festival de trois jours de se développer jusqu’à sa course principale.”

Colm McLoughlin de Dubai Duty Free a déclaré : « Le parrainage sportif fait depuis longtemps partie de la stratégie marketing de Dubai Duty Free et notre parrainage en titre du Dubai Duty Free Irish Derby s’inscrit dans notre stratégie globale de promotion à la fois de notre propre marque duty free et du ville de Dubaï elle-même.

“Nous sommes satisfaits du niveau d’exposition que nous continuons à générer grâce à cet événement et le fait d’être un événement Tote World Pool améliorera considérablement l’audience mondiale.

“Nous avons parrainé avec succès le Dubai Duty Free Irish Derby au cours des 15 dernières années et nous sommes heureux d’étendre notre parrainage, avec une augmentation des prix en argent, et nous sommes impatients de travailler avec le Curragh pour développer encore plus cet événement.”