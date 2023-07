Derby irlandais : Auguste Rodin réalise le fameux doublé Classique avec une brillante victoire au Curragh | Nouvelles de la course

Auguste Rodin a réalisé un célèbre doublé Derby anglais-Derby irlandais avec une démonstration de combat au Curragh.

Brillant vainqueur à Epsom le mois dernier, la star d’Aidan O’Brien a été amenée à travailler dans le Derby irlandais par Ryan Moore pour s’éloigner d’une longueur de son compagnon d’écurie Adelaide River.

Expulsé d’un favori très apprécié du 4/11, Auguste Rodin voyageait toujours bien derrière la tête et a été brièvement incliné pour éviter le San Antonio frappé, qui a malheureusement semblé souffrir d’une vilaine blessure dans les derniers stades.

Covent Garden, un tir de 80/1, est resté troisième devant l’Opéra de Pékin alors qu’O’Brien a complété un 1-2-3-4 dans la Classique.

Il s’agit du 15e succès d’O’Brien dans le Derby irlandais et de sa 100e victoire dans la Classique européenne tandis qu’Auguste Rodin est le premier cheval à réaliser le doublé depuis le Harzand entraîné par Dermot Weld en 2016.

Ryan Moore et Aidan O’Brien posent pour une photo avec Auguste Rodin après le succès du Derby irlandais





« C’était difficile de juger du rythme avec le vent et Ryan a dit que tout se passait un peu trop lentement pour lui. Il serait bien meilleur dans une course à pied plus rapide », a déclaré O’Brien.

« Nous voulions un rythme soutenu et régulier et il n’était qu’en deuxième vitesse. Il n’a jamais passé la troisième vitesse du tout. Quand il est arrivé devant, il avait les yeux écarquillés.

« Nous savions que le deuxième cheval gérerait ce parcours bien mieux qu’Epsom et ce n’était pas une surprise qu’il coure beaucoup mieux.

Ryan Moore soulève le trophée du Derby irlandais





« Ce cheval est un vrai sang classique. Il peut parcourir ce mile et demi à un rythme fort et rapide, bien bouger et tout faire correctement. Le Curragh est très juste et très simple. »

Concernant l’avenir, O’Brien a ajouté: « Nous ferons ce que nous faisons habituellement, c’est-à-dire attendre environ sept jours et nous parlerons avec les gars et verrons ce qu’ils veulent faire. »

Murray décroche un autre gros prix avec Bucanero Fuerte

Bucanero Fuerte (loin) résiste à Unquestionable pour remporter les Railway Stakes





Adrian Murray s’est emparé d’un autre gros prix juvénile en tant que Bucanero Fuerte s’est battu pour devancer Incontestable dans le Enjeux ferroviaires GAIN.

Murray a créé une toute puissante surprise à Royal Ascot lorsque Valiant Force a remporté les Norfolk Stakes à 150/1.

Bucanero Fuerte (100/30) avait également couru à Royal Ascot, et avec un réel crédit lorsqu’il était troisième des Coventry Stakes, mais c’était il y a seulement 12 jours et on craignait que ce Groupe Deux n’arrive trop tôt.

Il semblait prêt à se classer deuxième lorsqu’il s’est dégagé avec Unquestionable d’Aidan O’Brien.

À son immense crédit, cependant, le poulain de Wootton Bassett n’a pas accepté la défaite et s’est placé devant juste sur la ligne pour gagner par une courte tête.

La victoire était une deuxième en trois ans pour Rossa Ryan, qui a également remporté le prix sur Go Bears Go de David Loughnane en 2021.

Commanche Falls ajoute le succès irlandais à un CV étincelant

Commanche Falls remporte le Dash au Curragh





Vainqueur de la Dual Stewards’ Cup Chutes de la Commanche a ajouté une course de Listed à son CV lors de l’enregistrement d’un succès déterminé dans la Jebel Ali Racecourse & Stables Dash Stakes.

Gagnant pour la 10e fois de sa carrière, le joueur de six ans effectuait sa première course en Irlande en rentrant à la maison avec une longueur et un quart d’avance.

Arrivant sans doute un meilleur effort en carrière alors qu’il était troisième derrière son compagnon d’écurie formé par Michael Dods et fanatique de la July Cup Azure Blue dans les Duke of York Stakes, il a été expulsé le favori 5/4.

À mi-chemin, Connor Beasley travaillait dur alors que Anthem National et Mooneista rentraient chez eux.

Cependant, un trait dans la plupart des victoires de Commanche Falls est que la partie la plus forte de sa course est l’arrivée et quand il a frappé l’avant un peu plus d’un mètre, il venait juste de passer à la vitesse supérieure.

Il avait Anthem National de retour en deuxième, avec Mooniesta une autre demi-longueur en troisième.

Le vainqueur a été réduit à 12/1 de 14s pour une troisième victoire dans la Coral Stewards ‘Cup par les sponsors.