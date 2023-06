Derby français en direct sur Sky Sports Racing: Big Rock, Feed The Flame et Continu se dirigent vers Chantilly pour un affrontement classique | Nouvelles de la course

Avec Epsom dans le rétroviseur, tous les yeux sont braqués sur Sky Sports Racing dimanche pour le Derby de France à Chantilly, en direct à 15h05.

3.05 Chantilly – Big Rock et Feed The Flame star en test Classique

Le Qatar Prix du Jockey Club (15h05)également connu sous le nom de Derby français, a 1,5 million d’euros à gagner et une place dans l’histoire pour le vainqueur.

Les paris sont dominés par deux des favoris à domicile avec Christopher Head’s Gros rocher visant à en faire un cinq parfait sur cinq pour son nouvel entraîneur.

Il revient à Chantilly après avoir illuminé le Groupe 3 Prix de Guiche le mois dernier, laissant Padishakh, Rajapour et Chef de vol bien derrière.

Nourrir la flamme entre dans cette course invaincue en deux départs et cherche à offrir à l’entraîneur Pascal Bary une septième victoire en course, avec Christophe Soumillon à son bord.

Frankie Dettori a remporté cette course pour la première fois en 1992 et roule Épictète pour John et Thady Gosden, tandis que Ryan Moore, qui a remporté ce sur The Grey Gatsby en 2014, chevauche Aidan O’Brien Continu.

Marhaba Ya Sanafi a provoqué un choc en remportant les 2000 Guinées françaises le mois dernier et pourrait bien être négligé une fois de plus ici.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Christopher Head pense que le concurrent français du Derby, Big Rock, continue de s’améliorer avant la grande course de dimanche, en direct sur Sky Sports Racing.



1h43 Chantilly – Concours Simca Mille et Haya Zark Groupe Deux

La qualification pour la Caulfield Cup est en jeu pour le vainqueur de 130 000 € Grand Prix de Chantilly (13h43)dont cinq vont poster.

de Stéphane Wattel Simca Mille s’est fait prendre tard dans le Groupe Un Prix ​​Ganay mais avait derrière lui la paire chic Bay Bridge et Vadeni ce jour-là et une reproduction de cette forme le verrait difficile à battre.

Christophe Soumillion chevauche Haya Zarkqui arrive ici après une victoire dans le Groupe 3 à ParisLongchamp mais a terminé derrière Simca Mille lors de son avant-dernière course.

La pouliche de Jean-Marie Beguigne Lastotchka affronte les garçons après être revenu avec un bon effort derrière Melo Melo dans les Listed Gold River Stakes à ParisLongchamp le mois dernier.

Ma Lyka (Hisashi Shimizu) et Kertez (André Fabre) complètent le plateau.

5:35 Chantilly – Hat-trick cherchant Croire celui à battre

Un peloton de 12 sprinteurs de classe s’affrontent dans le Groupe Deux Prix ​​du Gros-Chêne (5.35) sur cinq stades, avec cinq des coureurs traversant la Manche.

de George Boughey Croire est à la recherche d’un coup du chapeau épique après avoir régulièrement grimpé en grade depuis une victoire de Listed à Chelmsford jusqu’au Prix Texanita du Groupe 3 ici le mois dernier.

de Karl Burke Marais a gagné lors de ses débuts saisonniers à Chantilly mais devra intensifier son cinquième dans le dernier Duke Of York.

Vadream vole le drapeau de Charlie Fellowes après sa victoire sur un bon terrain dans les Palace House Stakes à Newmarket la dernière fois.

De l’équipe locale, Coeur De Pierre a terminé troisième du Prix de L’Abbaye derrière The Platinum Queen à l’automne et devrait être pris en considération.

Image:

Marshman (blanc et noir) à Chantilly dimanche pour le Prix du Gros-Chêne (5.35)





Cartes de course du dimanche | Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses de Chantilly, y compris le Groupe 1 Prix du Jockey Club, en direct sur Sky Sports Racing le dimanche 4 juin.