Derby et Southampton FA Cup doutent de la hausse des cas positifs

Deux matches de FA Cup sont mis en doute en raison de l’augmentation des cas de COVID-19. Photo de Stephen McCarthy / Sportsfile via Getty Images

L’affrontement de Southampton en FA Cup contre Shrewsbury Town samedi (15 h HE, en direct sur ESPN +) risque de devenir le match du premier tour trois à être reporté en raison du COVID-19 après que le club EFL League One a confirmé plusieurs tests positifs parmi son équipe de jeu. .

Le club de championnat Derby County, géré par l’ancien capitaine de Manchester United et de l’Angleterre Wayne Rooney, est confronté à la perspective de devoir jouer son match nul contre l’équipe de la National League North Chorley * samedi à 7h15 HE, en direct sur ESPN +) avec plusieurs joueurs de l’équipe de jeunes après étant également touché par un nombre indéterminé de cas positifs parmi leur équipe première.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

– Carragher parrainera les Marines pour le match nul contre les Spurs

Des sources ont toutefois déclaré à ESPN que la situation de Shrewsbury était la plus préoccupante avant le troisième tour de ce week-end en raison de l’ampleur de l’épidémie de COVID-19 au club.

Un communiqué de la FA indiquait: «Le Shrewsbury Town FC a informé la FA qu’il y avait eu un nombre important de cas positifs de COVID-19 au club et avait demandé conseil à la fois aux médecins et à Public Health England.

« La FA travaille avec le club pour établir tous les faits à la suite desquels une décision sera prise par le plateau de jeu professionnel quant à ce qui devrait se passer avec le match.

« La FA espère que tous ceux testés positifs pour COVID-19 auront un rétablissement complet et rapide et fournira plus de détails sur ce match en temps voulu. »

La FA est maintenant en liaison avec le plateau de jeu professionnel pour tenter de résoudre la situation et de découvrir s’il est possible de reporter la rencontre de Southampton.

En raison de l’impact de la pandémie sur le jeu à tous les niveaux cette saison, la FA a clairement indiqué à tous les clubs en compétition que les égalités doivent se poursuivre s’ils peuvent aligner un minimum de 14 joueurs en forme.

Mais avec le calendrier des matches mis à rude épreuve en raison du début de saison retardé et du nombre croissant de reports liés au COVID-19, les clubs ont également été avertis qu’ils risquaient de perdre des égalités s’il s’avérait impossible de reprogrammer avant le prochain tour.

Le quatrième tour de cette saison doit avoir lieu le 23 janvier, ce qui ne laisse que deux semaines aux clubs pour trouver une nouvelle date pour tout match reporté. Avec une série complète de matchs de Premier League en milieu de semaine commençant le 18 janvier, il est peu probable que les matchs impliquant des clubs de haut niveau soient reportés s’ils ne peuvent pas être joués à la première tentative.

La FA fournit une aide financière à tous les clubs non-Premier League qui participent au troisième tour pour subir des tests cette semaine. Les clubs EFL n’ont pas été obligés de tester cette saison, ce qui fait craindre une perturbation généralisée de la FA Cup à la suite des tests en cours.

Pendant ce temps, Shrewsbury a confirmé que plusieurs membres de leur équipe s’auto-isoleront désormais après les résultats des tests positifs.

Un communiqué du club a déclaré: « Le Shrewsbury Town Football Club peut confirmer que plusieurs membres de l’équipe de la ville et le personnel de la première équipe ont été testés positifs pour le COVID-19. Conformément aux directives de l’EFL et du gouvernement, toutes les personnes concernées entreront désormais dans une période d’auto-évaluation. isolement.

« La santé et la sécurité de tous les membres du personnel du Shrewsbury Town Football Club restent primordiales et le club prend continuellement toutes les mesures nécessaires pour protéger tout le monde dans la mesure du possible. Le club a informé Shropshire Public Health, EFL et la FA de la situation actuelle et nous le ferons. poursuivre les discussions avec les autorités compétentes du football.

« Le club ne fera aucun autre commentaire pour le moment et demandera à chaque personne impliquée de respecter sa vie privée. Les mises à jour nécessaires seront fournies en temps voulu. »