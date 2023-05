Derby du Kentucky: Mage démarre tard pour remporter le long métrage de Churchill Downs après le retrait tardif de Forte favori alors que davantage de décès marquent l’événement | Nouvelles de la course

Mage a remporté la 149e édition du Derby du Kentucky à Churchill Downs samedi pour remporter la première étape de la Triple Couronne américaine.

Mage, qui a terminé deuxième du Derby de Floride le mois dernier, est parti à 15/1 et a pris la tête tardivement pour battre Two Phil’s et Angel of Empire, l’un des favoris, qui a terminé à la troisième place.

La victoire était la première victoire du Kentucky Derby pour l’entraîneur vénézuélien Gustavo Delgado et le jockey vénézuélien du Temple de la renommée Javier Castellano, qui a remporté la course pour les roses après 16 tentatives.

« Je n’abandonne jamais, j’essaie toujours dur, j’ai mis beaucoup de temps pour arriver ici, j’ai finalement compris », a déclaré Castellano. « Je suis béni. Merci pour l’opportunité de courir ce cheval, qui a beaucoup de cœur. »

Un Delgado ému a ajouté: « Quand je suis arrivé aux États-Unis, mon premier rêve était d’aller dans le Kentucky. J’étais sûr que le cheval était très bon. »

Image:

Javier Castellano, à droite, célèbre après avoir monté Mage pour remporter la 149e édition du Derby du Kentucky





La course de cette année a été marquée par le nombre de chevaux retirés, y compris le favori d’avant-course Forte qui est devenu le cinquième cheval à être retiré tôt samedi, laissant le peloton à 18 chevaux, le peloton le plus court depuis 2020.

Le Derby de samedi a également été l’aboutissement d’une semaine marquée par la mort de sept chevaux – dont deux dans les heures qui ont précédé la course – qui a entraîné la suspension de l’entraîneur Saffie Joseph Jr.

Les Preakness Stakes, deuxième étape de la Triple Couronne, se dérouleront le 20 mai à Pimlico à Baltimore, suivis des Belmont Stakes trois semaines plus tard, le 10 juin.