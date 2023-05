Derby du Kentucky 2023 : Mage remporte la première étape de la Triple Couronne ; Matelas Mack perd gros

Mage a remporté samedi le Kentucky Derby 2023 à Churchill Downs à Louisville, Kentucky.

Mage n’a remporté qu’une seule victoire lors des trois courses précédentes avant de résister à Two Phil’s dans le tronçon tout en parcourant 1 1/4 mille en 2: 01,57 sous Javier Castellano. Le jockey du Temple de la renommée a cassé un dérapage de 0 pour 15 dans le Derby. Lui et l’entraîneur Gustavo Delgado sont originaires du Venezuela.

Forte, le premier favori, a été rayé le matin d’une contusion au pied, l’un des cinq chevaux qui ont abandonné dans les jours précédant la course.

Two Phil’s a terminé deuxième et Angel of Empire, favori 4-1, a terminé troisième devant une foule de 150 335 personnes lors d’une journée chaude et partiellement nuageuse à Churchill Downs.

Mage est parti à 15-1 et a payé 32,42 $, 14,58 $ et 9,08 $.

Deux Phil’s ont rapporté 10,44 $ et 6,52 $ avec une cote de 9-1. Angel of Empire (7-2) a payé 4,70 $ pour montrer.

Jim « Mattress Mack » McIngvale, propriétaire d’un magasin de meubles à Houston et célèbre joueur de sport, a misé 1,2 million de dollars pour gagner sur Angel of Empire à 9-2. McIngvale aurait gagné 5,4 millions de dollars de bénéfices si Angel of Empire avait gagné.

Le pari de McIngvale a contribué à faire d’Angel of Empire le favori à 4-1. Avant son pari, Angel of Empire était le co-favori avec Tapit Trice à 9-2.

Un exacta à 2 $ (8-3) a payé 330,44 $. Un trio à 1 $ (8-3-14) a payé 982,36 $. Un superfecta à 1 $ (8-3-14-11) a payé 15 643,60 $.

Mage a gagné 1,86 million de dollars. Le finaliste Two Phil’s a gagné 600 000 $ et Angel of Empire a gagné 300 000 $ à montrer.

La 149e édition de l’événement emblématique, également connu sous le nom de « Fastest Two Minutes in Sports » et de « Run for the Roses » – nommé en raison de la couverture de roses décernée au vainqueur, mettait en vedette 18 chevaux en lice pour le titre très convoité.

Le Derby est la course de chevaux la plus prestigieuse au monde et la première étape des courses de la Triple Couronne du sport. Le Preakness se déroulera le 20 mai, suivi du Belmont Stakes le 10 juin.

La Triple Couronne des courses de chevaux est considérée comme l’une des réalisations les plus difficiles du sport. Seuls 13 chevaux ont réussi l’exploit, le dernier étant Justify en 2018.

Le Derby de 3 millions de dollars est réservé aux meilleurs 3 ans.

ORDRE D’ARRIVÉE ET COTES

Mage (15-1) Deux Phil (9-1) Ange de l’Empire (7-2) Désarmer (26-1) Spectacle à succès (24-1) Derma Sotogake (8-1) Tapit Trice (9-2) Élever Caïn (32-1) Fusée peut (27-1) Jeu de confiance (20-1) Soleil Tonnerre (32-1) Héros Mandarin (18-1) Réincarner (14-1) Kingsbarns (11-1) Roi Russel (31-1) Vérification (14-1) Route de Jace (32-1) Cyclone méfait (28-1)

L’Associated Press a contribué à cette histoire.

