Derby du Home Run 2023 : Julio Rodríguez des Mariners est le premier à rejoindre la compétition

Le Home Run Derby 2023 s’annonce déjà comme l’un des livres !

Le voltigeur vedette des Mariners de Seattle et recrue de l’année 2022 de la Ligue américaine Julio Rodríguez a confirmé vendredi qu’il participerait à l’événement de cette année, qui devrait avoir lieu le 10 juillet au T-Mobile Park – son stade de baseball.

Les fans de baseball peuvent s’attendre à des feux d’artifice à Seattle, qui accueille l’événement pour la première fois depuis 2001.

Le slugfest précédera le très attendu MLB All-Star Game (11 juillet à 20 h HE sur FOX et l’application FOX Sports), qui est actuellement en train de former sa liste. Vous pouvez trouver une liste à jour des finalistes ici.

Rodríguez, plus affectueusement connu sous le nom de « J-Rod », est le finaliste en titre, après avoir perdu de justesse face au triple vainqueur du Silver Slugger Award, double All-Star et champion des World Series Juan Soto à Los Angeles en 2022.

Il ne sera cependant pas le seul grand nom à participer à l’action.

Le voltigeur des Dodgers de Los Angeles, Mookie Betts, a récemment déclaré qu’il participerait s’il était sélectionné pour le All-Star Game.

« Tant que je suis un All-Star », a déclaré Betts. « Je dois d’abord être un All-Star, puis [I will] fais-le. »

