Derby d’Epsom: un homme est inculpé et 30 libérés sous caution pour tentative de perturber la course | Nouvelles de la course

Un manifestant a été inculpé et 30 libérés sous caution après avoir tenté de perturber le Derby de Betfred à Epsom ce week-end.

Un homme a réussi à sauter la clôture avant d’être plaqué et menotté par la police sur l’hippodrome pendant que la foule se moquait et huait.

Quelques minutes plus tard, une femme a tenté d’escalader la clôture mais a été tirée au sol par la police.

La police arrête un manifestant à Epsom avant le Derby de Betfred





Malgré les promesses du groupe d’activistes Animal Rising d' »annuler ou de retarder considérablement » le Derby, la course s’est poursuivie comme prévu peu de temps après que les manifestants aient été emportés.

Des observateurs ont qualifié la situation de « ridicule » et de « folie absolue » tandis que d’autres ont remercié la police d’avoir mis un terme aux manifestations.

Des images semblent montrer un manifestant attaqué sur la piste peu de temps avant le début de la course.

Au total, 12 personnes ont été arrêtées dans l’enceinte de l’hippodrome, tandis que 19 personnes ont été arrêtées pour avoir prévu de perturber l’événement. Au cours du week-end, 39 arrestations ont été effectuées au total.

Ben Newman, 32 ans, de Homerton High Street à Hackney, a été accusé de nuisance publique. Il a été placé en détention provisoire et doit comparaître lundi devant le tribunal de première instance de Guildford. Trente autres personnes ont été libérées sous caution et libérées dans l’attente d’une enquête plus approfondie, a annoncé dimanche la police de Surrey.

Des officiers de liaison de la police surveillent la situation à Epsom





Animal Rising avait averti qu’il tenterait de saboter l’événement malgré une injonction de la Haute Cour.

La police de Surrey a déclaré que 11 personnes avaient été arrêtées à des adresses à Mitcham et Byfleet au petit matin.

Huit personnes ont également été arrêtées vers 10h20 après l’arrêt d’un véhicule à Burgh Heath, juste au sud d’Epsom.

Le surintendant en chef Clive Davies, qui était responsable de l’opération de police pour le Derby d’Epsom, a déclaré: « Chaque année, nous sommes impatients d’assurer la sécurité du public lors de l’un des plus grands événements de Surrey. Au cours de notre 24e année de maintien de l’ordre dans le Derby d’Epsom, nous sommes heureux de dire que nous avons pu faire exactement cela.

« Je suis incroyablement fier de chaque officier, membre du personnel et bénévole qui a travaillé à la préparation de l’événement et à l’événement lui-même. Ils ont joué un rôle vital dans la protection du public et la prévention et la lutte contre la criminalité.

« Cela inclut les officiers et la sécurité de l’événement qui se sont mis en danger lorsqu’un homme a couru imprudemment sur l’hippodrome lors d’une course en direct. Ce comportement criminel a mis des vies en danger, y compris celles des animaux, des jockeys, du personnel de sécurité et de nos officiers. les actions décisives des agents et de la sécurité de l’événement ont permis de retirer rapidement l’homme de la piste, ce qui a permis de protéger tout le monde.

« Nous soutenons absolument le droit des gens à manifester pacifiquement, mais nous faisons la distinction entre cela et un comportement criminel inacceptable.

Auguste Rodin bat King Of Steel pour remporter le Derby de Betfred à Epsom





Le Jockey Club promet une action contre les manifestants

Le Jockey Club, propriétaire de l’hippodrome d’Epsom, a condamné ce qu’il appelle les « actions insensées » des manifestants qui ont tenté de perturber la course.

Nevin Truesdale, directeur général du Jockey Club, a déclaré: « Nos équipes de sécurité et la police ont agi rapidement et de manière décisive pour expulser un manifestant Animal Rising qui est entré sur l’hippodrome après le début du Derby et pendant que la course se déroulait.

« Ce comportement irresponsable et illégal qui a menacé la sécurité de nos athlètes équins et humains est une violation de l’injonction de la Haute Cour que le Jockey Club a obtenue la semaine dernière et interdit l’intrusion.

Le Jockey Club a félicité la sécurité et la police pour avoir agi « rapidement et de manière décisive »





« L’ordonnance du tribunal fournit une voie claire vers des poursuites, des amendes et même la menace d’une peine de prison pour outrage au tribunal et nous allons maintenant prendre des mesures pour faire respecter cela.

« Animal Rising a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne tenterait pas de perturber les courses en cours et nous condamnons totalement leurs actions déplorables et insensées aujourd’hui.

« Le Derby a été organisé pour la première fois en 1780 et s’est poursuivi malgré deux guerres mondiales, la pandémie de COVID et un certain nombre d’autres défis extrêmes.

« Le fait que la 244e édition de la course ait pu avoir lieu à l’heure aujourd’hui témoigne de la détermination de chacun à organiser l’un des événements les plus emblématiques et les plus appréciés du sport britannique. »