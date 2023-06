Derby d’Epsom: le chef d’Amo Racing, Kia Joorabchian, a déclaré que la deuxième course de King Of Steel « ressemblait à un penalty final de la Ligue des champions manqué » | Nouvelles de la course

Kia Joorabchian a comparé le quasi-échec du Betfred Derby de King Of Steel à « manquer le dernier penalty d’une finale de Ligue des champions ».

L’agent de football de haut niveau et fondateur d’Amo Racing a vu la chance 66/1 saisie tard par Auguste Rodin, formé par Aidan O’Brien, à Epsom samedi, avec la paire loin de White Birch en troisième.

Le King Of Steel formé par Roger Varian, un fils imposant de Wootton Bassett, effectuait la première manche de la saison, après avoir terminé à près de 10 longueurs du vainqueur du Vertem Futurity Trophy sur un mile à Doncaster en octobre dernier.

Il a raté sa préparation prévue pour le Derby en échouant à se charger dans les étals avant les Dante Stakes à York.

Kevin Stott, qui effectuait sa première course dans la Classique, a pris une avance avec deux stades à courir, seulement pour que la monture de Ryan Moore comble le déficit à l’intérieur du dernier demi-stade.

Il s’agissait de la deuxième place au deuxième rang des trois derniers renouvellements du ruban bleu pour le propriétaire, dont les couleurs violettes distinctives avaient failli décrocher le Derby avec Mojo Star, un finaliste 50/1 à Adayar en 2021. .

« J’étais ravi », a déclaré Joorabchian à propos de la défaite mi-longueur de King Of Steel. « Même si j’ai l’impression d’avoir fait quelques tours avec Mike Tyson !

Image:

L’agent de football Kia Joorabchian possède King Of Steel dans le cadre de son groupe Amo Racing





« C’était génial. Il a eu une course fantastique. Nous l’avons aimé dès le premier jour où nous l’avons trouvé à Keeneland. C’était un gros cheval – il avait l’air plus gros que tout le reste là-bas et il l’est toujours. Roger l’a aimé toute cette année.

« Nous avons eu un malheureux incident dans le Dante, mais nous savions ce que nous avions sur les bras à la maison.

« Il était un gros prix. Mojo était un gros prix. Peut-être que le prochain Derby ne nous coûtera pas 100/1. »

Il a ajouté: « Vous devez vous rappeler que ce n’était que la troisième course de sa vie – et en fait c’était la troisième course de Mojo dans sa vie, alors peut-être qu’il y a quelque chose à ce sujet. Vous connaissez un bon cheval quand vous en avez un et c’est un bon cheval. »

Lorsqu’on lui a demandé de comparer ses émotions avec ses expériences de football, il a ri: « C’est comme rater le dernier penalty d’une finale de Ligue des champions – c’est ce que j’ai ressenti! »