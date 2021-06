Derby d’Epsom : Frankie Dettori monte sur John Leeper d’Ed Dunlop avec Adam Kirby sur Adayar | Nouvelles de course

Frankie Dettori montera sur John Leeper lors du Cazoo Derby de samedi, la haute définition devant manquer Epsom.

Dettori devait prendre la monture du favori de longue date d’Aidan O’Brien, High Definition, mais l’entraîneur irlandais a annoncé mercredi qu’il se dirigerait plutôt vers le Curragh pour le Derby irlandais plus tard ce mois-ci.

Adam Kirby était aligné pour John Leeper d’Ed Dunlop, un tir général de 7-1 pour la Classique de ce week-end, mais a été remplacé par le jockey Dettori, double vainqueur du Derby.

Kirby a pris la monture de l’outsider 33-1 Adayar pour Godolphin et l’entraîneur Charlie Appleby.

Le jockey champion Oisin Murphy est sans tour, avec les coureurs retenus de Godolphin, William Buick et James Doyle, respectivement réservés pour Hurricane Lane et One Ruler.

Image:

Frankie Dettori célèbre la victoire du Derby sur la Corne d’Or en 2015



L’offre émotionnelle de John Leeper pour Dunlop et son défunt père

John Leeper, élevé en tant que fils de Frankel et de l’héroïne de l’entraîneur Oaks 2010, Snow Fairy, porte le nom du défunt père de Dunlop, lui-même entraîneur double vainqueur du Derby avec Shirley Heights en 1978 et Erhaab en 1994.

Après des victoires printanières à Newcastle et Newmarket, John Leeper s’est mérité une chance au Classic.

















2:04



L’entraîneur Ed Dunlop admet que ce sera émouvant si le concurrent du Derby John Leeper remporte la classique de samedi à Epsom



Dunlop a dit Sky Sports Racing: « C’est une belle histoire d’un point de vue anglais d’avoir un cheval qui porte le nom de mon père, qui a remporté le Derby deux fois. A juste titre, les gens s’y accrochent. Il y a évidemment beaucoup de raisons sentimentales à tout cela.

« Il y a de la pression à cause de son nom, mais il ne sait pas comment il s’appelle.

« Le Derby a besoin d’un bon coup de pouce. Je suis sûr qu’Aidan (O’Brien) gagnera et aura les quatre premiers comme il le fait normalement, mais nous allons le donner du mieux que nous pouvons.

« Nous verserons une larme s’il gagne. »

Dunlop ne cache pas l’excitation d’un premier coureur de Derby depuis 2016 et sa meilleure chance depuis que Native Khan a terminé cinquième de l’édition 2011.

« Nous n’avons pas eu de bon cheval depuis un moment, mais ce cheval doit faire un long chemin pour être aussi bon que sa mère », a déclaré Dunlop. « C’est très excitant, nous avons de la chance de l’avoir.

« Il est très beau. C’est un grand cheval fort et pèse plus de 500 kilos.

« Il y a très peu de chevaux qui ont même une chance de courir dans un Derby mais ce cheval est élevé. Je ne dis pas qu’il le gagnera, mais il mérite d’être là. Pour le moment, tous les chemins mènent à samedi. »