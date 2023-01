Derby County vs West Ham United diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi pour ce match de la FA Cup

Derby County vs West Ham United diffusion en direct et aperçu du match, lundi 20 janvier, 19h45 GMT

Derby County vs West Ham United diffusion en direct et aperçu du match

À la recherche d’un comté de Derby contre West Ham United (s’ouvre dans un nouvel onglet) direct? Nous avons ce qu’il vous faut. Derby County vs West Ham United est sur ITV au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la FA Cup avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

West Ham espère éviter une surprise alors qu’il se rendra au Derby de la Ligue 1 au quatrième tour de la FA Cup.

Les Hammers – qui ont soulevé le trophée à trois reprises – ont remporté un match nul en Premier League contre Brentford au troisième tour. L’équipe de David Moyes a battu l’opposition de la ligue inférieure à ce stade au cours de chacune des deux dernières saisons – bien qu’elle ait eu besoin de temps supplémentaire pour vaincre les Kidderminster Harriers de sixième rang la saison dernière.

Derby – vainqueur de la FA Cup en 1946 – a dû commencer au premier tour cette saison, après avoir été relégué au troisième rang pour la première fois depuis 1986. Les Rams ont éliminé une équipe de chacun des cinquième, quatrième et troisième niveaux jusqu’à présent.

Le coup d’envoi est donné à 19h45 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la FA Cup (s’ouvre dans un nouvel onglet) où que tu sois.

Nouvelles de l’équipe

Le patron du Derby, Paul Warne, reste sans le défenseur expérimenté James Chester, bien que son compatriote demi-centre Eiran Cashin soit sur le point de revenir dans l’équipe. Cependant, ce jeu arrivera probablement trop tôt pour le meneur de jeu Louie Sibley.

Quant à West Ham, Kurt Zouma et la récente signature Danny Ings ont rejoint Gianluca Scamacca et l’absent de longue durée Maxwel Cornet dans la salle de traitement.

Former

Occupant actuellement une position de barrage en Ligue 1, Derby a remporté ses six derniers matchs sur le spin et est sur une série de 14 matchs sans défaite dans toutes les compétitions. En fait, la seule défaite des Rams en 19 matches est survenue aux tirs au but à Liverpool lors de la Coupe Carabao. Ils n’ont perdu que deux fois à domicile toute la saison.

West Ham, en revanche, a perdu cinq de ses neuf derniers matchs. Cela dit, ils ont remporté deux de leurs trois derniers, battant récemment Everton 2-0 dans un gros six points en bas de la Premier League. Les Hammers ont également été victorieux lors de leurs cinq matches de coupe à l’extérieur cette saison.

Arbitre

Thomas Bramall sera l’arbitre de Derby County contre West Ham United.

Stade

Derby County contre West Ham United se jouera au stade Pride Park d’une capacité de 33 597 places à Derby.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Derby County contre West Ham United est à 19h45 GMT au lundi 30 janvier au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur ITV4 et ITVX (STV et STV Player en Écosse).

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 14 h 45 HE / 11 h 45 HP. Le match sera diffusé sur ESPN+ aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match nul de la FA Cup, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la FA Cup, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV internationaux de la FA Cup

• ROYAUME-UNI: Au Royaume-Uni, les droits de la FA Cup sont partagés entre les deux principaux diffuseurs terrestres, la BBC et ITV.

• ETATS-UNIS: ESPN+ (s’ouvre dans un nouvel onglet) est le siège de la FA Cup aux États-Unis.

• Canada: Au Canada, Sportsnet MAINTENANT (s’ouvre dans un nouvel onglet) est l’endroit idéal pour assister à l’action de la FA Cup.

• Australie: Paramount + est l’endroit où vous pouvez regarder les matchs de la FA Cup en Australie.

• Nouvelle-Zélande: En Nouvelle-Zélande, Sky Sport détient les droits de la FA Cup.