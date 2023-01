Derby County v West Ham United: quatrième tour de la FA Cup – en direct

il y a 2 m 15h33 HNE Lecture à la mi-temps : Les rivaux de Naples fondent pour laisser la fin à leur scudetto en vue Lire la suite



il y a 3 m 15h32 HNE Mi-temps : Derby 0-1 West Ham L’équipe de Premier League est devant à la pause.



il y a 4 mois 15h31 HNE 45 mn : Une minute ajoutée ici.



il y a 4 mois 15h31 HNE 44 mn : J’ai du mal à penser à un footballeur plus lourd que Mendez-Laing. Épaules énormes, jambes fines. Pourtant, il le fait fonctionner!



il y a 6 mois 15h29 HNE 42 mn : Mendez-Laing fait brillamment sur l’aile droite, trompant Palmieri avec un pas en avant pour se rendre à la ligne de contour, mais son centre bas est dégagé. Derby a l’air dangereux tout d’un coup.



il y a 11 min 15h25 HNE 39 min : West Ham montre un peu plus de contrôle ici et découpe quelques corners. Bird fait bien de dégager le deuxième, après un moment de panique dans la surface lorsque le ballon est tombé.



il y a 12 mois 15h23 HNE 37 mn : Je pourrais écouter Ally McCoist dire “superbe” toute la journée. L’Écossais est en devoir de co-commentaire pour ITV aujourd’hui et décrivait une touche d’Antonio, qui était certes plutôt charmante.



il y a 13 mois 15h22 HNE 35 mn : Derby a eu 54% de la possession mais aucun tir cadré, ce qui est un bon résumé de la façon dont ce match s’est déroulé jusqu’à présent. West Ham se cache dangereusement, prêt à lancer la contre-attaque.



il y a 15 mois 15.21 HNE 33 mn : Une chance extrêmement difficile pour Collins, mais à la fin d’un mouvement de Derby fluide. Forsyth trouve Barkhuizen en bas à gauche, et l’ailier boucle un centre vers son avant-centre. Collins doit le chercher haut du ciel avec son pied gauche – pensez à Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002 – mais l’Irlandais ne peut que le faire briller dans les tribunes. Une honte.



il y a 18 mois 15h17 HNE 30 minutes: Un peu d’accalmie dans le jeu. Aguerd, qui a impressionné avec le Maroc lors de la Coupe du monde, et Kehrer, qui a fait partie de l’équipe allemande, ont du mal avec le physique de Collins. Nayef Aguerd de West Ham United (à gauche) frappe le pont sous un défi de James Collins du comté de Derby alors que Flynn Downes de West Ham s’échappe avec le ballon. Photographie : Peter Cziborra/Action Images/Reuters

il y a 20 mois 15h15 HNE 27 mn : Pour équilibrer, voici un e-mail de Matthew Stephens à l’appui de VAR. « Ne nous concentrons-nous pas entièrement sur les aspects juridictionnels de la VAR, oubliant son pouvoir préventif ? Le VAR est peut-être un horrible plaisir, mais il a réduit la mutilation régulière des joueurs attaquants dans les bancs des pénalités et a également contribué à réduire (un peu) la simulation. Tout cela est peut-être vrai, mais passe à côté du point très simple selon lequel lorsqu’on joue au football, il est plus important d’être amusant que d’être correct.



il y a 23 mois 15.12 HNE 25 mn : Le jeu devient un peu petit. Derby ne s’en souciera pas. Barkhuizen et Collins remportent tous deux des coups francs pour l’équipe locale dans des zones semi-dangereuses, mais la livraison de Hourihane n’a pas tout à fait été rentable. Encore.



il y a 26 mois 15.09 HNE 21 mn : Korey Smith, qui a été une véritable étincelle brillante pour Derby sur la droite, décroche une réservation très discutable pour un défi sur Palmieri, qui s’est assuré d’attirer l’attention de l’arbitre avec quelques polies roly. L’italien est, et tu vas adorer ça, très bien pour continuer.



il y a 30 min 15.05 HNE 18 mn : Un e-mail concernant VAR, qui (je pense que nous pouvons tous être d’accord) peut en faire un. “Quelqu’un d’autre a-t-il remarqué le rapide coup d’œil de Bowen à l’arbitre assistant après qu’il ait mis le ballon dans le filet”, écrit David Wall. «Comme c’est rafraîchissant que, voyant qu’ils n’avaient pas levé leur drapeau, il pouvait célébrer en toute sécurité en sachant qu’il n’y aurait pas de contrôle VAR interminable avec Pride Park non configuré pour cela. Comparez cela avec Brighton hier lorsque le merveilleux vainqueur de Mitoma et les joyeuses célébrations ont ensuite été suspendus pour que les arbitres vidéo puissent avoir un deuxième regard. Je sais que cela n’arrivera pas, mais en plus d’être inefficace (comment se fait-il que le carton rouge potentiel de Konate pour avoir refusé une occasion de marquer un but n’ait pas pu être revu en raison de la position sur le terrain, et l’horrible faute de Thiago n’a pas été mise à jour de jaune au rouge?), VAR est tellement amusant de ce qui devrait être la meilleure partie du jeu, marquer un but.



il y a 31 min 15.04 HNE 16 mn : Hourihane, qui est waaaaaaaaaaay trop bon pour la Ligue 1 et qui n’a que 31 ans, commence à mettre le pied sur le ballon pour Derby au milieu de terrain central. West Ham a légèrement chuté, avec les arrières latéraux Johnson et Palmieri qui se sont inscrits pour faire un dos cinq. Ils semblent se contenter de s’asseoir et de contre-attaquer. Conor Hourihane de Derby County essaie de mettre un pied sur le ballon. Photographie : Clive Mason/Getty Images

il y a 34 mois 15.01 HNE 14 mn : Collins mène la ligne pour Derby ce soir et il a obtenu son premier reniflement de but sur un centre de la droite. Smith l’a fouetté, et c’était tout simplement trop haut pour l’international de la République d’Irlande, mais Ogbonna et Aréola se sont bousculés. Les rediffusions montrent que Collins était en fait hors-jeu, mais il y a des pousses d’optimisme pour Derby.



il y a 36 mois 14h59 HNE 12 mn : Cela arrivait, pour être honnête. Derby a l’air un peu léger au milieu de terrain et avait déjà été exposé à quelques reprises avant le but.



il y a 38 mois 14h57 HNE BUT! Derby 0-1 West Ham (Bowen 10) Bowen ne fait pas la même erreur ! C’est un but vraiment intelligent, avec Soucek jouant un chouette une-deux avec Antonio, et le milieu de terrain tchèque fait un signe de tête à Bowen, qui tire dans le coin à bout portant ! Jarrod Bowen de West Ham United marque le premier match de. Photographie : James Williamson/AMA/Getty Images

il y a 40 m 14h55 HNE 7 minutes : Nouvelle chance pour West Ham ! Derby perd à nouveau au milieu de terrain, et cette fois Bowen fonce sur le but, mais ne peut tirer que directement sur Wildsmith. La négligence de Derby reste à nouveau impunie.



il y a 42 mois 14h54 HNE 5 minutes : Un autre e-mail, cette fois de Bill Preston. «Je pense que cela va être l’une des balançoires sauvages. West Ham va commencer fort et obtenir un bon coup de pied tout au long de la première mi-temps, mais le Derby a une force, une détermination et un match nul à domicile décents. Ils mettront en place des pièces astucieuses, couplées à des exploits passionnants et voleront celui-ci. Remo Casale a également envoyé un e-mail pour dire qu’il aimait Derby. L’équipe locale a bien commencé, bousculant et animée avec une presse élevée.



il y a 45 mois 14h50 HNE 3 minutes : Bird est bâclé au milieu de terrain, perdant face à Downes, et soudain West Ham est en contre-attaque. Antonio porte le ballon et a des coureurs à gauche et à droite, mais choisit plutôt de tirer, tirant de manière décevante. Une demi-chance.



il y a 47 min 14h48 HNE 1 minute: Derby si proche du premier match. Barkhuizen s’accroche à un dégagement plein d’espoir, mais bat le piège du hors-jeu et sprinte vers le but. Le rythme de récupération de Johnson aide à le forcer à s’éloigner et l’ancien homme de Preston choisit de traverser plutôt que de tirer. Le ballon cingle autour de la surface, avant que Soucek ne fasse un blocage important sur le bord du D.



il y a 49 min 14h46 HNE Peeeeeep ! Et nous sommes en route dans les East Midlands.



il y a 50 m 14h45 HNE Les joueurs sont sortis ! Derby est paré de ses célèbres chemises blanches et shorts noirs, tandis que West Ham est vêtu de son bordeaux et de son bleu.



il y a 54 mois 14h41 HNE Notre attention revient sur Pride Parkoù le coup d’envoi n’est qu’à cinq minutes. Nous avons un premier courriel, de David Hopkins. C’est un bon. “La définition même d’un match sans défaite pour les Rams ce soir, je pense. Cela fait un an jour pour jour que les fans ont organisé une marche vers le sol pour souligner la menace très réelle de liquidation et un membre fondateur de moins dans la Ligue de football. Un badinage avec un “crypto millionnaire” délirant a suivi avant que David Clowes (qui, je crois, n’achètera plus jamais sa propre boisson à Derby) n’intervienne et sauve le club. Derby va probablement perdre ce soir mais ils rejoueront samedi et c’est assez bien pour moi.



il y a 1h 14h38 HNE Le tirage au sort du cinquième tour est lancé ! Un voyage à Manchester United attend le vainqueur du Derby et de West Ham ! Gouffre… Le tirage au sort complet : Southampton contre Luton ou Grimsby Leicester City contre Blackburn ou Birmingham Stoke City contre Brighton Wrexham ou Sheffield United contre Tottenham Fulham ou Sunderland contre Leeds United Bristol City contre Manchester City Manchester United contre Derby ou West Ham Ipswich ou Burnley contre Sheffield Wednesday ou Fleetwood Town



Avec les nouvelles de l'équipe dans, je saute temporairement sur le blog en direct pour le tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup. Les balles sont sur le point d'être tirées.

il y a 2h 13h57 HNE Nouvelles de l’équipe Les hôtes ont de nombreux joueurs de niveau championnat dans leurs rangs, mais c’est vraiment dommage d’avoir perdu McGoldrick sur blessure. Il est un acte de classe et a lancé le retour de Derby à Port Vale la semaine dernière, marquant un égaliseur à la 87e minute, avant que Nathaniel Mendez-Laing ne s’empare du vainqueur deux minutes plus tard. Voici notre @EmiratesFACup s’aligner! 📋🐏 Notre seul changement voit James Collins prendre la place de David McGoldrick, qui s’est blessé à l’entraînement 🔁 Le jeune attaquant Dajaune Brown est nommé parmi les remplaçants. 𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗢𝗡 𝗬𝗢𝗨 𝗥𝗔𝗠𝗦 🖤🤍#DCFC pic.twitter.com/a8NGqjcmTQ – Comté de Derby (@dcfcofficial) 30 janvier 2023 West Ham n’est pas tout à fait au complet, avec Rice et Pacqueta sur le banc, mais c’est un XI très savoureux. Vos Hammers pour affronter les Rams ⚒️#DERWHU pic.twitter.com/t69Icbv5yy – West Ham United (@WestHam) 30 janvier 2023