Derby à Epsom Downs : ce qu’il faut savoir sur le jour de la course historique du Jubilé

Les célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth II se poursuivent tout au long du week-end avec des courses de chevaux au Derby d’Epsom Downs le samedi 4 juin.

La monarque manquera l’événement au milieu de « problèmes de mobilité épisodiques » alors qu’elle se promenait pendant le long week-end de vacances après s’être retirée du service religieux de Thanksgiving de vendredi à la cathédrale Saint-Paul. Ce n’est que la troisième fois en 70 ans de règne qu’elle manque l’événement d’Epsom.

La fille unique de la reine, la princesse Anne, représentera la famille au nom de la reine.

La dernière fois qu’Elizabeth a raté Epsom, c’était en 1984 pour marquer le 40e anniversaire du débarquement du jour J en France. Elle était auparavant en visite en Suède dans le cadre de fonctions officielles lorsqu’elle a raté les courses pour la première fois en 1956.

Les membres de la famille royale devraient assister au jour de la course, où les jockeys passés et présents doivent également former une haie d’honneur lors de l’une des plus grandes courses de chevaux de Grande-Bretagne.

Également appelé The Cazoo Derby, l’événement de course célèbre sa 243e édition de « la plus grande course de plat au monde » où les chevaux s’affrontent sur un parcours plat sans obstacles.

Elizabeth, une fan de course de longue date, a possédé de nombreux chevaux de course pur-sang et est la marraine du Jockey Club.

Kieren Fallon, 57 ans, six fois championne et triple vainqueur du Derby, portera les célèbres soies de la reine – une veste violette avec des tresses dorées et des manches rouges – le jour du Derby.

Fallon, qui a terminé sa carrière en 2016, fera partie des 40 jockeys retraités et actuels à avoir monté pour Sa Majesté et formera une haie d’honneur sur la piste.

« C’est différent quand vous portez ces couleurs et que vous roulez pour la reine », a-t-il déclaré à la BBC. « J’ai roulé pour sa mère, la reine mère, ce qui me rend très vieux ! »

Sa Majesté, qui a eu plus de 1 800 gagnants dans le monde, n’aura pas de coureur samedi car son meilleur espoir, Reach For The Moon, n’a pas récupéré à temps après une blessure.

« C’est dommage qu’elle n’ait pas de coureur dans le Derby, car cela aurait été une joie avec le jubilé de platine », a déclaré Fallon.

Les portes ouvrent sur le parcours situé au cœur de la campagne du Surrey à 11 h, avec la première course de la journée à 14 h — The Cazoo Handicap Stakes.

Deux courses du groupe 3 suivent peu de temps après – The Princess Elizabeth Stakes à 14h35 et The Cazoo Diomed Stakes à 15h10.

L’ultra compétitive Simpex Express ‘Dash’ Handicap Stakes (Heritage Handicap) commence à 15h45

Tous les regards seront tournés vers la British Champion Series alors que le Cazoo Derby commence à 16h30, une course de 1,5 mile jusqu’à la ligne d’arrivée.

Le World Pool Northern Dancer Handicap commence à 17 h 15, suivi du JRA Tokyo Trophy Handicap Stakes, une course de haute intensité de 1 320 verges.

Malgré sa présence au défilé militaire Trooping the Colour de jeudi et au défilé aérien qui a honoré son 96e anniversaire, Le Palais a publié un communiqué que la reine ne serait pas présente au service d’action de grâce de vendredi à la cathédrale Saint-Paul.

« La reine a beaucoup apprécié le défilé d’anniversaire et le défilé aérien d’aujourd’hui, mais a ressenti un certain inconfort », indique le communiqué.

« Compte tenu du voyage et de l’activité requis pour participer au service national d’action de grâce de demain à la cathédrale Saint-Paul, Sa Majesté a conclu avec beaucoup de réticence qu’elle n’y assisterait pas. »

Le palais a ajouté: « La reine a hâte de participer à l’événement d’éclairage Beacon de ce soir au château de Windsor et tient à remercier tous ceux qui ont fait d’aujourd’hui une occasion aussi mémorable. »

Suite à l’annonce d’Elizabeth, un expert royal a déclaré à Fox News Digital qu’il s’agissait « d’un autre rappel qui donne à réfléchir que le record fracassant de la reine [70-year] le règne touche à sa fin. »