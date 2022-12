Derby 4 – 0 Forêt Grn

Derby County est entré dans le top six de la Ligue 1 alors qu’un triplé de David McGoldrick a inspiré une victoire catégorique 4-0 contre Forest Green.

Derby a pris les devants à la cinquième minute lorsque Nathaniel Mendez-Laing a eu le temps de couper du côté droit de la surface et de plier un tir du pied gauche dans le coin inférieur.

Forest Green a été ouvert à nouveau à la 21e minute par un mouvement de quatre joueurs sur la gauche que McGoldrick a terminé.

Mais Derby a eu un relâchement six minutes plus tard lorsque Bryan Fiabema, non marqué, s’est dirigé de six mètres.

Le gardien de but en visite Luke McGee a réalisé un arrêt complet pour empêcher une volée de Max Bird à la 32e minute, mais il a été battu par une tête de Mendez-Laing qui a touché un poteau sept minutes après la pause.

Ce n’était qu’un sursis temporaire car McGoldrick a scellé la victoire à la 69e minute avec un tir du pied gauche juste à l’intérieur de la surface et a complété son triplé à bout portant à trois minutes de la fin.