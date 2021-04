Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré lundi qu’il était « inquiétant » que certains Américains ne prennent pas de vaccin Covid-19 pour des raisons politiques.

Fauci a déclaré que ceux qui refusent de se faire vacciner contre le virus sont les mêmes que ceux qui disent que le gouvernement américain « empiète sur nos libertés » en demandant aux Américains de porter des masques et de mettre en œuvre d’autres mesures de sécurité en cas de pandémie. Il a dit que le moyen le plus « simple » de sortir de la pandémie est de se faire vacciner.

« C’est presque paradoxal qu’ils ne veuillent pas se faire vacciner », a déclaré Fauci lors d’une interview avec « CBS This Morning ». « C’est donc ce sur quoi nous devons travailler. Nous ne pouvons pas être péjoratifs à leur égard. Nous devons essayer de les convaincre pourquoi il est si important d’arriver là où ils veulent être et où je veux être. et là où tous les responsables de la santé publique veulent être, ce serait de se faire vacciner. «

Les commentaires de Fauci interviennent alors que la date limite du président Joe Biden est arrivée pour que les États élargissent leurs conditions d’éligibilité aux vaccins. Biden a demandé aux États d’ouvrir des rendez-vous à tous les adultes américains d’ici lundi.

Même avec l’ouverture de l’admissibilité au vaccin, les sondages suggèrent qu’une partie importante des Américains refusera de prendre les vaccins, bloquant potentiellement le rétablissement de ce pays de la pandémie qui a tué au moins 567233 Américains en un peu plus d’un an.

Environ 28% des républicains ont déclaré qu’ils n’obtiendraient «certainement pas» un Covid-19, et 18% ont déclaré qu’ils «attendraient de voir» avant de se faire vacciner, selon un sondage de la Kaiser Family Foundation à but non lucratif publié fin février.

Anthony D.Dell’Aera, professeur adjoint de science politique à l’Université d’État de Worcester, a déclaré à CNBC dans une récente interview que ces républicains, dont beaucoup sont des partisans de l’ancien président Donald Trump, se méfient souvent du gouvernement et refuseront donc probablement les vaccins.

Il a déclaré que les chercheurs avaient constaté une résistance similaire aux vaccins chez les républicains lors de la pandémie de grippe porcine H1N1 de 2009.

« Les républicains, et les partisans de Trump en particulier, sont les plus susceptibles d’avoir moins confiance dans le gouvernement et la campagne de vaccination », a-t-il déclaré, ajoutant que la résistance aux vaccins va « au-delà » de Trump lui-même. Trump a simplement «puisé dans cette méfiance à l’égard du gouvernement et je pense que Trump a contribué à faire connaître cette perspective davantage au grand jour», a-t-il ajouté.

Fauci a déclaré que les États-Unis avaient déployé des milliers de membres du clergé, d’athlètes et d’autres membres respectés des communautés locales pour persuader les gens de se faire vacciner.

« Il va vraiment y avoir une presse à part entière pour amener les gens à [vaccinated,] peu importe qui ils sont », dit-il.