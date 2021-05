Déraillement d’un train à Sibley, Iowa: évacuations ordonnées; pas de blessures

Un train a déraillé dans la ville de Sibley, située à l’extrême nord-ouest de l’Iowa, dimanche après-midi, obligeant les autorités à ordonner des évacuations dans la région en raison de l’inquiétude concernant le nitrate d’ammonium transporté par les trains.

La vidéo aérienne de la scène montre des dizaines de wagons entassés de flammes et un grand panache de fumée noire s’élevant de l’avant de l’empilement. Aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat.

Sibley, une ville d’environ 3000 habitants du comté d’Osceola, est à environ 200 miles au nord-ouest de Des Moines.

Le N’West Iowa REVIEW a rapporté que le déraillement s’est produit vers 14 heures et qu’un rayon de 5 milles a été évacué en raison de préoccupations concernant le nitrate d’ammonium transporté par les trains.

Le déraillement s’est produit sur un chemin de fer Union Pacific, selon les informations du site Web du département des transports de l’Iowa.

La porte-parole de l’Union Pacific, Robynn Tysver, a déclaré à l’Associated Press qu’environ 47 wagons s’étaient détachés des voies pendant le déraillement, mais que l’équipe du train n’avait pas été blessée. Elle a déclaré que le chemin de fer travaillait avec les autorités locales et que la cause du déraillement faisait l’objet d’une enquête.

Nate Minten de Sibley a déclaré qu’il se trouvait chez sa mère en ville lorsque le déraillement s’est produit au sud, à la périphérie de la ville. Il a publié des images de drone de l’empilement de wagons de train sur sa page Facebook.

«Je pouvais voir de la fumée se remplir de quelques centaines de mètres au moins», a déclaré Minten. «Nous n’avons entendu aucune frange ou quoi que ce soit.»

Minten a déclaré que la fumée était toujours visible à des centaines de mètres dans les airs de la maison de sa mère à 16h30 dimanche. Il a dit avoir reçu un texto d’urgence concernant un ordre d’évacuation pour Sibley, à l’ouest de Second Avenue.

Il y avait une odeur chimique perceptible dans l’air vers 17 heures, a déclaré Jared VanderVeen, qui rendait visite à sa famille dimanche. Les autorités ont bloqué toutes les routes menant à la ville, a-t-il déclaré.

Robin Eggink et son mari, Scott, de Vinton, rendaient visite à de la famille et mangeaient dans un Pizza Hut à l’extérieur de Sibley tôt dimanche après-midi quand ils ont remarqué que le train commençait à ralentir. Eggink a déclaré que le train s’était finalement arrêté – ils ont supposé un équipement ou une pause. Après quelques minutes, elle et sa famille ont remarqué un gros nuage de fumée alors qu’ils quittaient le restaurant. Son mari les a conduits près du site de la fumée pour voir ce qui se passait.

«Les camions de pompiers ont commencé à arriver et à dire à tout le monde que nous devons évacuer», a déclaré Eggink.

Le déraillement du train s’est produit sur un pont qui s’est effondré, a déclaré Eggink. Elle a dit que le train était divisé en deux, de différents côtés du pont.

Qu’est-ce que le nitrate d’ammonium?

Le chef des pompiers de Sibley, Ken Huls, a déclaré à la radio KIWA que le train transportait des engrais et du nitrate d’ammonium, un composé chimique commun et hautement explosif utilisé pour fabriquer des engrais, des explosifs, des allumettes et des pièces pyrotechniques, selon le National Center for Biotechnology Information.

Le matériau ne brûle pas facilement, mais le fera s’il est contaminé par des matériaux combustibles, selon la bibliothèque biotechnologique, et accélérera la combustion des matériaux combustibles. S’il brûle, le nitrate d’ammonium produira des oxydes d’azote toxiques.

Le déraillement s’est produit un jour après que 28 des 50 wagons d’un train Union Pacific se sont renversés samedi à Albert Lea, dans le sud du Minnesota.

Contribuant: The Associated Press.