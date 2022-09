Déraillé : le PSG défend l’usage des vols plutôt que des trains

PARIS (AP) – Le Paris Saint-Germain a défendu son utilisation de vols affrétés plutôt que de trains plus écologiques après qu’un responsable du réseau ferroviaire à grande vitesse français a appelé le club pour avoir transporté ses joueurs sur un court-courrier vers Nantes le week-end dernier.

Alain Krakovitch, le directeur du service TGV-Intercités de la compagnie ferroviaire française, noté dans un tweet que les trains à grande vitesse du réseau peuvent parcourir les quelque 380 kilomètres (240 miles) de Paris à la ville de l’ouest en un peu moins de deux heures.

Il a retweeté une vidéo apparemment postée par un joueur du PSG des membres de l’équipe à bord d’un vol pour le match de Ligue 1 samedi soir. Paris a battu Nantes 3-0.

S’adressant au PSG, Krakovitch a écrit : “Je re-re-renouvelle notre proposition d’une offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques.”

En réponse aux questions de l’Associated Press, le PSG a déclaré qu’il n’y avait pas de TGV nocturnes qu’il aurait pu ramener à Paris après le match, ce qui aurait obligé l’équipe à passer la nuit à Nantes si elle avait voulu prendre les rails. retour à la capitale française le lendemain matin.

Un porte-parole du club a déclaré que le PSG n’était “pas du tout fermé à l’idée de prendre le train si toutes les conditions étaient réunies” et qu’il avait eu des discussions avec la SNCF. Mais le club a déclaré que les vols affrétés étaient plus flexibles et qu’il devait également tenir compte de la sécurité des joueurs et du public lorsqu’il empruntait les transports en commun.

Le porte-parole a déclaré que l’équipe utilise de plus en plus les bus pour les courts trajets.

Le tweet de Krakovitch, qui a attiré l’attention des médias français, intervient alors que le gouvernement français exhorte les entreprises, les ménages et les autres consommateurs à économiser de l’énergie dans la crainte de pénuries résultant des tensions avec la Russie à propos de la guerre en Ukraine.

