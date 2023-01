Député ukrainien : « Je crois que nous pouvons gagner cette guerre » | Nouvelles du monde

Si vous aviez trois souhaits, quels seraient-ils ? Si Kira Rudik pouvait avoir un vœu pour le monde, elle voudrait du « courage ».

La députée ukrainienne et chef du parti politique Holos, s’adressant à Niall Paterson sur le podcast Sky News Daily, a déclaré qu’elle espérait que d’autres puissent “se dresser contre la tyrannie”.

Dans le cadre d’une mini-série spéciale sur le podcast Daily, Paterson demande à des personnes de tous horizons politiques, du divertissement et du sport comment elles utiliseraient trois souhaits pour changer le monde, leur pays et leur vie.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts

Avant de devenir député en 2019, Rudik était COO de la société de sécurité à domicile Ring en Ukraine. Elle est toujours dans la capitale Kyiv.

L’une des raisons pour lesquelles elle est devenue députée était de construire un avenir meilleur pour son pays après l’éclatement de l’Union soviétique et l’indépendance de l’Ukraine en 1991.

“L’un des rêves que j’avais – que j’ai toujours – est que la prochaine génération d’enfants [will] ne sais pas ce que j’ai vécu”, a-t-elle déclaré au Sky News Daily.

“Ce que je ressens en ce moment, c’est qu’on nous vole ce rêve, parce que les enfants qui grandissent en ce moment connaissent déjà tous ces traumatismes. Ils savent se cacher quand les sirènes des raids aériens sont allumées. Ils ont vu des cadavres. Ils ont vu des choses bien pires. C’est terrifiant.

“C’est quelque chose que, sur le plan personnel, je ne peux pas pardonner, car nous avons eu ce rêve [and] nous avons tous peur maintenant. Et nous devrons, nous devrons trouver comment le réparer.”

Alors que la guerre en Ukraine entre dans son onzième mois, les coupures de courant régulières et les bombardements en provenance de Russie sont fréquents.

“Nous célébrerons Noël et le Nouvel An dans l’un des hivers les plus rigoureux depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous le savons tous”, a déclaré Rudik.

Son souhait pour son pays est que ses compatriotes ukrainiens aient un “Noël et un Nouvel An meilleurs et plus chaleureux, car je sais qu’il sera si important pour nous de [get] passer cet hiver”,

Elle a ajouté: “Je ne peux pas commencer à vous dire à quel point les gens sont unis en ce moment, même avec tous les obstacles qui se produisent. Cela n’a tout simplement pas d’autre fin que nous gagnant cette guerre. Et je crois vraiment que [we can].”

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts

Producteurs : David Chipakupaku et Alys Bowen

Producteur junior : Jada-Kai Meosa John

Ecriture complémentaire : Soila Apparicio

Éditeurs : Paul Stanworth et Philly Beaumont