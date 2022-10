Député libanais : la guerre en Ukraine a accéléré l’accord frontalier avec Israël

BEYROUTH – La guerre en Ukraine et la demande croissante de gaz naturel dans le monde ont contribué à accélérer un accord sur la frontière maritime négocié par les États-Unis entre le Liban et Israël, a déclaré lundi un éminent législateur libanais allié au groupe militant du Hezbollah. L’accord devrait contribuer à apporter la stabilité en Méditerranée orientale.

Gebran Bassil, qui fait l’objet de sanctions par les États-Unis, a également déclaré à l’Associated Press dans une interview à son bureau que “ce serait un acte insensé” si le Premier ministre par intérim Najib Mikati ne formait pas un nouveau gouvernement avant le mandat de six ans de Le président Michel Aoun prend fin le 31 octobre. Des désaccords entre Aoun et Mikati ont retardé la formation d’un nouveau cabinet depuis le 15 mai, à la suite des élections législatives. Depuis lors, le gouvernement a joué un rôle de gardien.

Le Parlement a échoué au cours de deux sessions ces dernières semaines à élire un président et il est très peu probable qu’un nouveau chef d’État soit élu à la tête du pays avant la fin du mandat d’Aoun, laissant le pays sans président.

Bassil est le gendre d’Aoun et dirige le Mouvement patriotique libre nationaliste chrétien fondé par le président et n’a pas encore approuvé de candidat. Bassil, qui dirige un bloc parlementaire de 21 membres dans la législature de 128 membres, a déclaré que malgré les reportages des médias, il ne se considère pas comme un candidat.

“Nous n’avons pas besoin en plus de notre crise financière et économique, d’une crise politique qui divise le peuple sur la façon de traiter avec le gouvernement”, a déclaré Bassil à propos de la possibilité que le gouvernement prenne le relais une fois Aoun quitté ses fonctions. Il a ajouté que la non-formation d’un Cabinet conduirait au “chaos constitutionnel”.

« Nous n’accepterons pas qu’un tel gouvernement dirige le pays. C’est un Cabinet qui n’a pas remporté de vote de confiance et qui manque de légitimité constitutionnelle », a déclaré Bassil.

Israël et le Liban ont tous deux accepté l’accord sur la frontière maritime négocié par les États-Unis après des mois de négociations et une cérémonie de signature est prévue le long de la frontière des deux pays d’ici la fin du mois.

“Bien que cet accord ne soit pas un processus de normalisation avec Israël, mais il nous aide, vous savez, à rétablir plus de stabilité dans la région où nous devons attirer les investisseurs”, a déclaré Bassil. Le Liban est en proie à la pire crise économique et financière de son histoire moderne.

En juillet, l’armée israélienne a abattu trois drones non armés appartenant au groupe militant libanais Hezbollah soutenu par l’Iran survolant le champ de Karish. À l’époque, le Liban a déclaré qu’il se trouvait dans une zone contestée. Le chef du Hezbollah a lancé des avertissements à Israël concernant le différend maritime, affirmant que “toute arme” qui tendrait la main pour voler la richesse du Liban “serait coupée”.

“Je pense que l’équation établie entre la force ou la force du Hezbollah et la menace de l’utiliser est ce qui a aidé”, a déclaré Bassil à propos du groupe lourdement armé qui a combattu Israël jusqu’à un match nul en 2006.

Le Liban espère que la démarcation des frontières maritimes ouvrira la voie à l’exploration gazière pour l’aider à sortir de sa crise économique paralysante, tandis qu’Israël veut exploiter les réserves de gaz et espère que l’accord réduira le risque de guerre avec le Hezbollah.

Bassil, un ancien ministre de l’énergie, a déclaré que l’accord avec Israël devrait conduire le Liban à lancer des négociations avec la Syrie pour résoudre le différend de plus de 900 kilomètres carrés (347 miles carrés) entre les deux pays ainsi qu’à revoir les frontières maritimes de Beyrouth avec l’île de Chypre.

“C’est l’ère du gaz et le Liban ne devrait pas en sortir”, a déclaré Bassil, ajoutant que la demande de gaz dans le monde déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie depuis fin février a contribué à conclure l’accord.

“Nous avons eu les garanties, clairement, des États-Unis et aussi de la France et de Total qu’une fois que cela sera fait… Total, en tant qu’opérateur de bloc, redémarrera ses activités pétrolières au large du Liban”, a déclaré Bassil. Il faisait référence au géant pétrolier français Total qui espère commencer à forer dans le bloc numéro 9 le long de la frontière une fois l’accord signé.

En 2017, le Liban a approuvé des licences pour un consortium international comprenant le français Total, l’italien ENI et le russe Novatek pour aller de l’avant avec le développement pétrolier et gazier offshore pour deux des 10 blocs en mer Méditerranée. Novatek s’est récemment retiré et des responsables, dont le ministre de l’Énergie Walid Fayad, ont déclaré que le Qatar souhaitait combler cette lacune.