Depuis que l’avortement est au pouvoir, une clinique au Texas a reçu de plus en plus de demandes de stérilisation permanente

Une clinique de santé pour femmes au Texas a reçu plus de 100 demandes de stérilisations permanentes depuis vendredi.

La ligature des trompes est une procédure courante qui implique l’ablation des deux trompes de Fallope.

Le Dr Tyler Handcock a déclaré à Insider qu’il s’attend à encore plus de demandes à la suite de l’annulation de Roe v. Wade.

Une clinique de santé pour femmes à Austin, au Texas, a reçu des dizaines de demandes de stérilisations permanentes après vendredi décision de la Cour suprême d’annuler Roe c.Wadela décision historique qui a établi un droit constitutionnel à l’avortement.

Après le Domaine de la santé des femmes fermé le vendredi soir pour le week-end, il a reçu 109 nouvelles demandes de patients, dont la majorité demandaient une ligature des trompes ou une stérilisation définitive.

Le Dr Tyler Handcock, un OB-GYN qui dirige le cabinet, a déclaré à Insider qu’il était incrédule, car la clinique n’est ouverte que depuis environ un mois.

“Je sens qu’ils ont peur, ils sont anxieux, ils sont nerveux. Ils ont peur que d’autres droits leur soient retirés. Peut-être ont-ils peur que la contraception en général leur soit retirée plus tard. Alors ils veulent s’en occuper maintenant parce qu’ils ont l’impression que personne ne les soutient”, a-t-il déclaré à propos de ses patients.

Dans les prochaines semaines, les droits reproductifs au Texas vont radicalement changer. L’État a mis en place une “loi de déclenchement” qui signifie que les avortements seront interdits à partir du moment de la fécondation. Cela devrait entrer en vigueur 30 jours après le jugement de la Cour suprême. Alors que la loi de déclenchement interdit de poursuivre une personne qui subit un avortement, plus tôt cette année, une Texane de 26 ans a été accusée de meurtre après un “l’avortement auto-induit.”

Le Texas fournira également quelques exceptions pour sauver la vie d’une personne enceinte ou empêcher « altération substantielle d’une fonction corporelle majeure » c’est pourquoi de plus en plus d’Américains dans l’État évaluent leurs options en matière de santé reproductive.

D’une ou deux demandes à plus d’une centaine

Handcock a déclaré que la majorité des demandes de ligature des trompes concernaient des personnes âgées de 20 à 30 ans. Avant vendredi, il a déclaré qu’il était typique pour la clinique de recevoir une à deux demandes liées à cette procédure par semaine.

La ligature des trompes est une procédure courante qui implique l’ablation des deux trompes de Fallope. Les avantages sont presque nuls pour les grossesses extra-utérines – lorsqu’un ovule fécondé s’implante à l’extérieur de l’utérus – et il peut également réduire le risque de cancer de l’ovaire.

La chirurgie consiste en une petite incision laparoscopique de cinq millimètres, mais Handcock a déclaré qu’elle nécessite des conseils complexes avant l’opération car elle n’est pas réversible.

“Le plus grand risque est le risque de regret”, a-t-il déclaré à Insider.

Pour cette raison, Handcock a déclaré que sa clinique avait de nombreuses conversations avec des patients au sujet de la procédure, leur demandant même le jour de la chirurgie s’ils étaient sûrs de vouloir l’avoir.

“Si nous avons une patiente de 25 ans qui veut obtenir une contraception permanente, eh bien, tout va bien. Parlons-en et examinons vos options. C’est sûr, c’est éthique, c’est légal, mais il y a un risque de regret. Et plus vous êtes jeune, plus ce risque de regret est évidemment élevé », a-t-il déclaré.

La procédure est couverte par Medicare et Medicaid et toute personne de plus de 21 ans peut y accéder.

“Je pense que si ça se passe ici, ça veut dire que ça se passe partout ailleurs.”

En réponse à l’afflux de demandes, Handcock a déclaré que le cabinet ferait de son mieux pour répondre à toutes les demandes en travaillant de plus longues heures et en organisant des rendez-vous de groupe pour voir autant de patients que possible.

Handcock anticipe plus de demandes et pense que d’autres cliniques comme la sienne reçoivent de nombreux appels concernant cette procédure.

“Je pense que si ça se passe ici, ça veut dire que ça se passe partout ailleurs. Rouge ou bleu, je pense que les gens ont peur parce qu’en dessous de tout cela, c’est une question de droits de l’homme qui a été supprimée. Et je pense que les gens ont vraiment peur pour d’autres droits de l’homme sont érodés, qu’il s’agisse des droits des minorités, des droits des homosexuels. Je pense que nous sommes tous en danger. il a dit Insider.

La majorité des patients que Handcock voit généralement et qui souhaitent une stérilisation permanente ont déjà eu des enfants et en ont fini avec la procréation, mais il prévoit que cela changera à la lumière de la décision de la Cour suprême.

“Je pense que ça va être un énorme changement avec ce changement tonitruant dans notre société à partir de vendredi, où nous allons voir des patients qui n’ont jamais eu d’enfants demander une stérilisation permanente”, a-t-il déclaré. “Et je pense que ça va. Je suis aussi leur défenseur.”