Depuis que j’ai trouvé un soulagement aux symptômes du SCI, mon alimentation est devenue plus saine. Voici comment je fais mes courses

Mia Ionescu a commencé à ressentir les symptômes débilitants du syndrome du côlon irritable (SCI) à l’adolescence. Les douleurs abdominales, les ballonnements et la constipation ou la diarrhée, appelés « ABCD » du SCI, lui causaient souvent de l’anxiété, surtout lorsqu’elle sortait avec des amis.

« Après avoir mangé, je ressentais un sentiment d’urgence et d’anxiété tellement accablant », explique l’homme de 35 ans. Elle a reçu un diagnostic de SCI, une maladie gastro-intestinale trouble qui affecte les intestins, la digestion et la façon dont le cerveau interprète les signaux provenant des intestins, vers la vingtaine.

Le Canada a l’un des taux de SCI les plus élevés au monde, la maladie touchant 13 à 20 pour cent des Canadiens, selon le Société canadienne de recherche intestinalecontre 5 à 10 pour cent de la population générale à l’échelle mondiale. Selon un rapport du Royaume-Uni étude Publié en novembre de l’année dernière, les patients atteints du SCI peuvent avoir une moins bonne qualité de vie que les patients souffrant d’autres maladies chroniques telles que le diabète ou l’insuffisance cardiaque, et leur vie professionnelle et sociale est généralement altérée en raison de symptômes débilitants.

Les effets psychologiques des symptômes de Ionescu se sont aggravés lorsqu’elle a occupé son premier emploi à temps plein comme caissière de banque, dans la vingtaine. Elle se sentait toujours trop gênée pour admettre à qui que ce soit ce qu’elle traversait. Ce n’est qu’il y a trois ans, alors qu’elle avait la trentaine, qu’elle a commencé à travailler avec un diététicien.

La diététicienne l’a mise sous surveillance très restrictive. FODMAP régime alimentaire, conçu pour aider les gens à découvrir les aliments déclencheurs en éliminant d’abord, puis en réintroduisant les aliments qui peuvent causer un inconfort du SCI – certains légumes, fruits, produits laitiers, blé et légumineuses comme les haricots et les lentilles.

«Malheureusement, même après avoir éliminé tous ces aliments, je ressentais toujours des symptômes», explique Ionescu.

En avril de l’année dernière, son médecin lui a prescrit un antidépresseur, l’amitriptyline, qui a été montré pour réduire bon nombre des symptômes courants du SCI lorsqu’il est pris à faible dose. Les médicaments sont la première chose qui a soulagé ses symptômes et amélioré sa qualité de vie, dit-elle.

Depuis qu’elle prend de l’amitriptyline, elle a pu incorporer davantage d’aliments courants qui lui causaient autrefois de la douleur, comme les céréales complètes, les fruits et les légumes frais.

« Maintenant, je me concentre sur une meilleure santé », déclare Ionescu, qui a remplacé un régime riche en sucre, en aliments gras et transformés par un régime axé sur les graisses saines, les fruits et légumes frais. Son alimentation est également riche en protéines, provenant de sources faibles en gras telles que le fromage cottage, les protéines animales et le tofu.

Voici comment Ionescu fait ses courses.

Comment économiser de l’argent sur l’épicerie : J’achète la plupart de mes fruits et légumes secs ou surgelés. Chaque fois que j’achète du frais, je finis par en gaspiller.

Comment je fais des folies en courses : Je fais des folies avec du miel de fleurs sauvages. Le goût est meilleur que les marques génériques que je trouve.

L’habitude d’achat la plus difficile à suivre : Acheter et manger suffisamment de fruits et légumes. Lorsque je les achète frais, je trouve que leur préparation prend beaucoup de temps.

Comment j’ai changé mes habitudes alimentaires récemment : J’essaie d’incorporer plus de protéines dans mon alimentation. J’essaie de manger plus de fromage cottage, que je n’ai pas pu manger pendant longtemps.

Cinq articles toujours dans mon panier :

Fromage cottage – SealTest – 4,99 $ : J'ai commencé à incorporer du fromage cottage dans mon alimentation car il est riche en protéines. Je le mélange avec mes œufs brouillés, que je mange généralement tous les matins.

Yogourt Skyr nature 0 pour cent de matières grasses, riche en protéines – Siggi's – 6,70 $ : Je le mélange généralement avec du miel, des noix et des graines, ainsi que certains fruits secs ou surgelés que j'aime.

Mangues séchées – Kirkland – 24,99$ : Je les mange comme collation. Ceux-ci ont bon goût et satisfont mes envies de sucreries.

Ail émincé – Ferme Chant-O-Vent – ​​7,99$ : Mes parents sont d'origine roumaine et beaucoup de plats que nous préparons à la maison commencent par de l'ail. Je l'utilise presque à chaque fois que je cuisine. L'acheter haché facilite grandement la cuisson. Trouver des petites astuces comme celle-ci m'encourage à cuisiner.

Miel de fleurs sauvages – Ruches Richard Paradis & Fils – 8,99 $ : J'apprécie vraiment le goût du miel de fleurs sauvages et j'aime cette entreprise familiale canadienne. Je le mets habituellement dans une tisane comme édulcorant.

