Depuis quand le succès est-il une mauvaise chose ? C’est mal de critiquer Bernie Moreno pour avoir été un succès.

Les fausses affirmations sur Sherrod Brown sont ridicules

Je n’ai jamais vu un torrent ininterrompu et incessant d’affirmations trompeuses et fausses dans une campagne pour un poste fédéral comme celles des opposants du PAC au sénateur Sherrod Brown, financés anonymement.

Les problèmes imaginaires évoqués par ces publicités sont étrangement spécifiques et tout simplement bizarres. Le sénateur Brown n’a jamais voté pour autoriser les immigrants illégaux à entrer aux États-Unis, ni pour leur accorder des avantages publics.

Il n’a jamais soutenu le fait d’autoriser des hommes physiques à jouer dans des équipes sportives scolaires de filles. Et Brown n’a jamais soutenu la chirurgie de changement de sexe pour les mineurs. Encore une fois, ce sont tous des problèmes fabriqués de toutes pièces, destinés à détourner l’attention des problèmes réels.

Sherrod est un défenseur infatigable des travailleurs de l’Ohio. Il s’est opposé aux mauvais accords commerciaux et, sur les bonnes questions, a coopéré avec les républicains pour créer des emplois dans l’Ohio. Il a coparrainé le projet de loi visant à mettre fin à l’immigration illégale (mais Trump l’a tué). Pendant ce temps, son adversaire vole ses propres employés. Sherrod soutient la liberté nationale en matière de reproduction et a déclaré qu’il était «Pro-vie absolue, sans exception» et que les pères fondateurs « vous assassineraient » pour avoir soutenu le droit à l’avortement.

Alors s’il vous plaît, rejetez les distractions fabriquées et soutenez un homme dont la passion de la vie a été la recherche de bons emplois, d’opportunités économiques et de la dignité du travail pour tous les citoyens de l’Ohio.

Russell Hopkins, Brunswick

Depuis quand le succès est-il une mauvaise chose ?

Concernant « Moreno serait l’un des hommes politiques les plus riches de Washington », 9 octobre : Des millions de personnes achètent des voitures. Des millions de personnes possèdent des biens immobiliers.

La dépêche décrit Bernie Moreno comme un « concessionnaire de voitures de luxe devenu dirigeant de la blockchain ».

Cet article humiliant dit essentiellement qu’être un homme d’affaires prospère, créer des emplois dans la communauté et aider les autres n’est pas une bonne chose si vous vous présentez à un poste politique contre le politicien de carrière Sherrod Brown.

Cet article honteux, ainsi que presque toutes les lettres au rédacteur en chef critiquant les républicains, montrent à quel point le journal penche à gauche.

Le Columbus Dispatch est désormais le Columbus Democrat.

Carmen Sauer, Colomb

Pas de solution facile à l’absentéisme

J’apprécie l’article du 6 octobre qui met en évidence le niveau incroyablement élevé d’absentéisme dans les écoles de tout l’État et en particulier à Columbus. Je suis d’accord avec DeWine et Dackin sur le fait que c’est le problème numéro un à résoudre lorsque nous essayons d’améliorer les résultats des tests.

Ce que je n’ai pas vu dans l’article ou sur Le nouveau site Web « assistance à la fréquentation » de l’Ohio Il n’y avait aucune référence aux luttes contre la pénurie de bus et de chauffeurs de bus, ou à la manière de garder les enfants à l’école malgré les défis créés par le manque de logements abordables. Ce sont les choses qui me viennent à l’esprit en tant que parent et en tant que personne qui voit des familles ayant des options de transport limitées avoir du mal à amener leurs enfants à l’école.

Nous pouvons faire des choses difficiles. Si le législateur peut ordonner un milliard de dollars par an pour les programmes de bons d’études dans les écoles privéesils peuvent affecter des montants similaires à la lutte contre l’absentéisme chronique. Au lieu de cela, nous faisons des choses simples comme créer un site Web et organiser une conférence de presse.

Je suis candidat au Conseil national de l’éducation et je crois que nous pouvons faire des choses difficiles.

Chris Orban, professeur, Université d’État de l’Ohio

Appel à tous les partisans de la fraude électorale

C’est le moment pour les « croyants à la fraude électorale » d’offrir leur aide au Conseil des élections et de découvrir comment fonctionne le processus.

Vous pouvez contribuer à la période de vote anticipé en personne qui a débuté mardi dernier ou aider au traitement des bulletins de vote par correspondance. Une autre occasion d’aider sera le jour du scrutin, le 5 novembre.

Appelez le conseil électoral du comté de Franklin au 614-525-3100 ou visitez le Répertoire des conseils électoraux du comté de l’Ohio pour donner de votre temps et voir le vote en action.

Gerlinde Lott, Colomb

