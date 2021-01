Un intellectuel britannique bien connu a lancé une organisation dont la mission déclarée est de fournir des ressources et des conseils à ceux qui sont confrontés à une «annulation» sur le lieu de travail ou ailleurs, suscitant des acclamations et des gémissements.

Le nouveau groupe, Counterweight, aidera les individus «Résister à l’imposition de la justice sociale critique (CSJ) dans leur vie de tous les jours.» Une vidéo présentée sur le site Web de Counterweight décrit l’activisme « réveillé » comme un «Idéologie restrictive» qui se soucie plus de l’identité d’une personne que de son caractère ou de ses actions. L’organisation s’est engagée à fournir «Soutien en santé mentale» et d’autres formes d’aide «Victimes des guerres culturelles».

Créé par un écrivain et auto-décrit « gauchiste » Helen Pluckrose, l’organisation se présente comme une communauté non partisane qui milite pour «Concepts libéraux de justice sociale qui incluent l’individualisme, l’universalisme, la diversité des points de vue et le libre échange d’idées.»

Pluckrose s’est retrouvée sous les projecteurs du public après avoir été révélée comme l’un des co-conspirateurs dans un gadget qui faisait la une des journaux dans lequel des articles académiques absurdes et faux étaient soumis et publiés par des revues axées sur les questions de justice sociale.

Connu comme le «Affaire d’études de griefs»,les articles universitaires de canular ont fait de Pluckrose un commentateur de premier plan sur le postmodernisme et la politique identitaire dans le milieu universitaire.

La nouvelle initiative a reçu des critiques mitigées sur les médias sociaux. Eric Kaufmann, professeur de politique affilié au Manhattan Institute, un groupe de réflexion conservateur, a décrit Counterweight comme un « important » pas vers la lutte contre la culture d’annulation.

Contrepoids, avec @HPluckrose, lance aujourd'hui. Cette nouvelle initiative importante aidera à défendre ceux qui sont annulés ou menacés d'annulation au travail:

En revanche, les partisans de la justice sociale sur Twitter ont critiqué Pluckrose «Faux-gaucher», décrivant le contrepoids comme un « faux » groupe.

Ceci est encore * un autre * groupe de campagne / groupe de réflexion factice qui est étroitement lié au lien entre Battle of Ideas / Spiked Online / Civitas / Tufton Street. Helen Pluckrose est une contributrice de longue date de Spiked Online, fausse gauchiste et protégée de Claire Fox.

Plusieurs observateurs ont eu du mal à comprendre pourquoi le contrepoids était même nécessaire.

Bonjour à vous et bienvenue dans une autre journée sur l'île normale

Pendant ce temps, le service de conseil aux citoyens continuera à fournir des conseils sur la gestion de la dette, les litiges juridiques, les plaintes des consommateurs et les problèmes de logement. J'imagine que ce sont des problèmes plus réels et urgents pour beaucoup.

Un intervenant a fait valoir que Counterweight aurait peu de recours juridiques, car de nombreuses entreprises et organisations ont parfaitement le droit de «Mettre leurs valeurs en action.» Mais Pluckrose a rejeté cette critique, arguant que l’histoire a montré à maintes reprises que ce n’est pas parce que quelque chose est légal que ce n’est pas juste.

«Vous n’allez pas faire appel à qui que ce soit de véritablement libéral en faisant appel à ce que sont les règles. Expliquez pourquoi ils devraient être ainsi, » elle a écrit.

Désolé, ne vous souciez pas beaucoup du droit des entreprises d'imposer leurs valeurs à leurs employés. Je suis un gauchiste. Je suis fier que ma mère ne se soit pas simplement inscrite pour que les femmes n'aient pas le droit de faire des carrières de haut niveau lorsqu'elle travaillait pour une banque. Elle y a résisté. Elle a gagné. Nous aussi.

Bien que les opinions sur la question varient, une grande partie du monde occidental a vu la philosophie «éveillée» prendre une place plus importante dans les lieux de travail, les universités, les médias et autres institutions. Plus tôt ce mois-ci, le Washington Post a inventé un nouveau terme, blancheur multiraciale, pour expliquer le soutien à Donald Trump parmi les électeurs noirs, suggérant apparemment que personne qui est « vraiment » le noir le soutiendrait.

