Depuis l’Antiquité, le territoire façonne la quête de pouvoir au Moyen-Orient

Après près de trois mois de guerre israélienne contre Gaza, une chose est incontestable : le territoire longtemps isolé est revenu au centre du conflit israélo-palestinien. Pendant la majeure partie des deux dernières décennies, alors qu’Israël imposait un blocus aérien, maritime et terrestre à Gaza, les dirigeants et organismes internationaux semblaient supposer que l’enclave dense de 2,3 millions de Palestiniens pouvait être indéfiniment exclue de l’équation régionale. Prenant Israël et une grande partie du monde complètement par surprise, l’attaque du Hamas du 7 octobre a révélé les énormes failles de cette hypothèse. En effet, la guerre a désormais réinitialisé toute la question palestinienne, plaçant Gaza et sa population au centre de toute future négociation israélo-palestinienne.

Mais la soudaine nouvelle importance de Gaza ne devrait guère surprendre. Même si l’on s’en souvient peu aujourd’hui, les 4 000 ans d’histoire du territoire montrent clairement que les 16 dernières années constituaient une anomalie ; la bande de Gaza a presque toujours joué un rôle central dans la dynamique politique de la région, ainsi que dans ses luttes séculaires pour la religion et le pouvoir militaire. Depuis la période du mandat britannique au début du XXe siècle, le territoire est également au cœur du nationalisme palestinien.

Par conséquent, toute tentative de reconstruction de Gaza après une guerre aussi dévastatrice aura peu de chances d’aboutir si elle ne prend pas en compte la position stratégique du territoire dans la région. La démilitarisation de cette enclave ne pourra être réalisée qu’en levant le siège désastreux et en proposant une vision positive pour son développement économique. Plutôt que d’essayer de couper le territoire ou de l’isoler politiquement, les puissances internationales doivent travailler ensemble pour permettre à Gaza de récupérer son rôle historique d’oasis florissante et de carrefour prospère, reliant la Méditerranée à l’Afrique du Nord et au Levant. Les États-Unis et leurs alliés doivent reconnaître que Gaza devra jouer un rôle central dans toute solution durable à la lutte palestinienne.

LE JOYAU DE LA COURONNE

En contraste frappant avec la réalité actuelle de pauvreté, de pénuries d’eau extrêmes et de misère humaine sans fin, l’oasis de Gaza, ou Wadi Ghazza, a été célébrée pendant des siècles pour la richesse de sa végétation et la fraîcheur de son ombre. Mais sa valeur stratégique était tout aussi importante, car Gaza relie l’Égypte au Levant. Sa position avantageuse signifie que la terre a été contestée depuis le XVIIe siècle avant JC, lorsque les Hyksos ont envahi le delta du Nil depuis Gaza, pour ensuite être vaincus et repoussés par une dynastie de pharaons basée à Thébain. Finalement, les pharaons ont dû abandonner Gaza aux peuples de la mer – connus sous le nom de Philistins – qui, au XIIe siècle avant JC, ont établi une fédération de cinq villes comprenant Gaza et les villes désormais israéliennes d’Ashkelon, Ashdod, Ekron et Gath.

De violentes tensions éclatèrent autour de l’accès à la mer entre les Philistins et les tribus puis royaumes juifs voisins. Ainsi l’histoire biblique de Samson, le légendaire guerrier israélite qui entreprend de vaincre les Philistins. Comme sa formidable force dépend du fait que ses cheveux ne sont jamais coupés, il se retrouve impuissant lorsqu’il tombe sous le charme de Dalila, qui se fait raser la tête pendant son sommeil et se retrouve dans une prison de Gaza. En captivité, cependant, ses cheveux repoussent, lui redonnant des forces, et lorsqu’il est finalement traîné hors de sa cellule pour être ridiculisé dans un temple philistin, il fait tomber les piliers du bâtiment, se tuant ainsi que ses ennemis. Dans le même ordre d’idées, c’est après avoir tué le Philistin Goliath que le jeune David commence son effort pour unifier les royaumes de Juda et d’Israël.

Plus tard dans l’Antiquité, la géographie convoitée de Gaza en a fait un champ de bataille crucial entre certains des plus grands hégémons de l’époque. Après être passée entre les mains des Assyriens et des Babyloniens, Gaza fut conquise par la Perse de Cyrus le Grand au milieu du VIe siècle. Mais le véritable choc s’est produit deux siècles plus tard, en 332 avant JC, lorsqu’Alexandre le Grand de Macédoine a lancé un siège dévastateur de cent jours contre Gaza alors qu’il se dirigeait vers l’Égypte. Au cours de cette horrible guerre, les deux camps ont fortifié leurs positions en creusant de nombreux tunnels sous le sol meuble de Gaza, ce qui constitue un antécédent historique à la stratégie actuelle du Hamas contre Israël. En fin de compte, les forces d’Alexandre l’emportèrent, mais au prix d’un lourd tribut pour toutes les parties. Alexandre fut blessé pendant le siège et prit une terrible revanche sur les Gazaouis vaincus : une grande partie de la population masculine fut massacrée et les femmes et les enfants réduits en esclavage.

Mais l’importance de Gaza s’étendait au-delà de sa valeur militaire. Devenue une cité-État pendant la période hellénistique, elle devint plus tard un centre religieux majeur au cours des premiers siècles du christianisme puis de l’islam. En 407 après JC, Porphyre, l’évêque chrétien de Gaza, réussit à imposer une église sur les ruines du principal temple païen dédié à Zeus à Gaza. Encore plus célèbre était un autre saint local, Hilarion (291-371), qui fonda une importante communauté monastique à Gaza et dont le tombeau devint un lieu de pèlerinage extrêmement populaire. L’un des arrière-grands-pères du prophète Mahomet était un marchand de La Mecque nommé Hachem ibn Abd Manaf, décédé à Gaza vers 525. En conséquence, après la conquête du territoire par les armées musulmanes au VIIe siècle, les musulmans l’appelèrent respectueusement « » La Gaza d’Hachem. (Au XIXe siècle, les Ottomans ont construit la mosquée Hachem dans la ville de Gaza pour marquer l’emplacement du mausolée de Hachem.)

Entre la période médiévale et le XIXe siècle, Gaza a continué à servir de récompense convoitée dans les principales luttes de pouvoir de la région. Elle oscillait entre les croisés chrétiens et les défenseurs musulmans au XIIe siècle, et les généraux mamelouks et les envahisseurs mongols au XIIIe siècle. Pendant deux siècles et demi, sous les Mamelouks – dirigeants turcs qui contrôlaient l’Égypte et la Syrie médiévales – Gaza est entrée dans une sorte d’âge d’or. Le territoire était doté de nombreuses mosquées, bibliothèques et palais, et prospérait grâce au renouvellement des routes commerciales côtières. En 1387, un caravansérail fortifié ou khan, une sorte de centre commercial et de marché, fut établi à l’extrémité sud de Gaza et devint bientôt une ville à part entière, Khan Yunis.

Gaza a été absorbée par l’Empire ottoman en 1517 et conquise brièvement par l’armée de Napoléon Bonaparte, après avoir envahi l’Égypte en 1798. Pendant une grande partie de cette période, Gaza était réputée pour son climat fertile, ses habitants sympathiques et sa haute qualité de vie. En 1659, un voyageur français le décrivait comme « un endroit très gai et agréable » ; deux siècles plus tard, un autre écrivain français, Pierre Loti, s’émerveillait de ses « vastes champs d’orge tout habillés de vert ».

Lorsque la frontière a été tracée en 1906 pour séparer l’Égypte sous contrôle britannique de la Palestine ottomane, elle traversait la ville de Rafah pour créer de facto une zone de libre-échange entre les deux empires. Mais pendant la Première Guerre mondiale, la frontière fut âprement contestée par les forces britanniques et ottomanes ; après trois tentatives, l’armée britannique franchit finalement les lignes ottomanes en 1917. Le général Edmund Allenby entra dans la ville dévastée de Gaza le 9 novembre, le jour même où son gouvernement rendait publique la Déclaration Balfour et son engagement en faveur de « l’établissement d’un foyer national pour le peuple juif en Palestine. Cette approbation du programme sioniste a ensuite été incorporée dans le mandat que la Société des Nations a accordé à la Grande-Bretagne pour administrer la Palestine.

Bien que Gaza ait été l’une des régions de Palestine les moins ciblées par la colonisation sioniste, elle est devenue un bastion du nationalisme palestinien, en particulier lors de la Grande Révolte arabe de 1936-1939, au cours de laquelle les Arabes palestiniens se sont soulevés contre les Britanniques et ont lutté sans succès pour un État arabe indépendant. État. Au lieu de cela, en novembre 1947, les Nations Unies ont approuvé un plan de partition dans lequel la Palestine serait divisée entre un État arabe et un État juif – la solution originale à deux États – avec Gaza rejoignant l’État arabe.

GRAINES DE LUTTE

Fondamentalement, ce qui est devenu connu sous le nom de bande de Gaza a été façonné par les traumatismes cruciaux de 1948. Il y a d’abord eu l’échec du plan de partition de l’ONU, qui, bien que salué par les dirigeants sionistes, a été catégoriquement rejeté par les nationalistes palestiniens et les États arabes, déclenchant un conflit armé entre Juifs et Arabes. Bientôt, les premières vagues de réfugiés arabes, provenant principalement de la région de Jaffa, arrivèrent à Gaza ; Dans une amère anticipation du dilemme international actuel, les Britanniques ont suggéré que la région aurait un meilleur accès à l’aide humanitaire par voie terrestre depuis le Caire. Puis, à la suite de la proclamation de l’État d’Israël par le leader sioniste David Ben Gourion en mai 1948, les États arabes voisins ont attaqué, avec 10 000 soldats égyptiens entrant dans Gaza. Mais les Égyptiens ne sont jamais allés plus loin qu’Ashdod, à une trentaine de kilomètres au nord de Gaza, où ils ont été rapidement repoussés par une audacieuse opération israélienne.

En janvier 1949, les Israéliens avaient non seulement vaincu les armées arabes, mais avaient également chassé quelque 750 000 Palestiniens de leurs foyers, dans ce qui est devenu connu sous le nom de « Guerre mondiale ». nakba, ou une catastrophe. L’armistice signé entre Israël et l’Égypte sous les auspices de l’ONU en février de la même année a créé la bande de Gaza, un territoire sous administration égyptienne et défini par les lignes de cessez-le-feu au nord et à l’est et par la frontière de 1906 avec l’Égypte au sud. Après avoir été pendant des siècles un carrefour stratégique et une plaque tournante commerciale vitale pour le commerce régional, Gaza avait été réduite à une « bande » de terre, encerclée par le désert et coupée de ce qui avait été la Palestine. En plus de cela, la population locale de quelque 80 000 habitants était désormais submergée par quelque 200 000 réfugiés venus de toute la Palestine, qui décrivaient alors la bande de Gaza comme leur « arche de Noé ».

Aucune infrastructure n’était disponible pour accueillir ces réfugiés et, durant le premier hiver 1948-1949, le Comité international de la Croix-Rouge estimait que dix enfants mouraient chaque jour de froid, de faim ou de maladie. L’immensité…