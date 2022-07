Depuis combien de temps Blake Lively et Ryan Reynolds sont-ils ensemble ? Un regard sur leurs filles et amis célèbres

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Blake Lively et Ryan Reynolds sont devenus l’un des couples les plus influents d’Hollywood. Les deux se sont rencontrés en 2010 alors qu’ils étaient à la fois dans le film “Green Lantern”. Reynolds a joué Green Lantern et Lively a joué son amour Carol Farris. Lors de leur première rencontre, Lively et Reynolds étaient en couple. Lively sortait avec Penn Badgley, qui était sa co-vedette de “Gossip Girl”, tandis que Reynolds était marié à la star de Marvel Scarlett Johansson.

Lively et Badgley l’ont appelé en octobre 2010 et quelques mois plus tard, il a été annoncé que Reynolds et Johansson avaient divorcé. Les deux ont été mariés pendant deux ans. L’année suivante, des rumeurs de rencontres ont commencé à circuler et en septembre 2012, les deux se sont dit “oui” lors d’une cérémonie de mariage secrète.

Après leur mariage, le couple est devenu plus ouvert sur leur relation et a commencé à assister à des événements ensemble. Les deux échangent souvent des plaisanteries comiques sur les réseaux sociaux.

Blake Lively a-t-il des enfants ?

Lively et Reynolds partagent trois filles : James, Inez et Betty. James est né en 2014, Inez en 2016 et la plus jeune, Betty, est née en 2019. En 2016, Lively a plaisanté dans une interview en disant qu’elle et Reynolds étaient “officiellement des éleveurs”.

“Je suis l’un des cinq enfants; mon mari est l’un des quatre”, a expliqué Lively. “Nous sommes officiellement des éleveurs.”

Taylor Swift et Blake Lively sont-ils liés ?

Swift et Lively ne sont pas liés mais ce sont des amis très proches. Leur amitié s’est épanouie en 2015 lorsque Swift vidéo musicale “Bad Blood” de Swift référencée sur les réseaux sociaux. Certains moments de l’amitié des deux peuvent être trouvés sur leurs pages Instagram. En décembre 2015, Lively a posté un selfie des deux et en décembre 2022, elle a posté une photo de Swift sur son Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à la chanteuse. Swift a également publié une photo de son 30e anniversaire en décembre 2014 où Lively est présente.

Reynolds et Lively ont été aperçus lors de nombreuses soirées emblématiques de Swift, y compris ses soirées du 4 juillet et ses anniversaires. Les enfants de Lively sont même référencés dans l’album “Folklore” de Swift. Dans sa chanson “Betty”, les noms des trois filles du couple, James, Inez et Betty, sont référencés.

Alors que Swift a accepté son Grammy en 2021 pour l’album de l’année, elle a remercié la famille Reynolds / Lively dans son discours, remerciant “James, Inez et Betty et leurs parents qui sont les deuxième et troisième personnes que je joue chaque nouvelle chanson que j’écris .”

La voix de la fille aînée du couple, James, peut être brièvement entendue au début de la chanson « Gorgeous ». En 2018, Livley et Reynolds ont assisté à un concert de Swift à Boston et ont applaudi lorsque la voix de leur fille se fait entendre au début de la chanson. Lively a également réalisé le clip vidéo “I Bet You Think About Me” de Swift, qui met en vedette Miles Teller et sa femme Keleigh Sperry.

Dans quels films joue Blake Lively ?

Lively est largement connue pour avoir joué Serena van der Woodsen dans l’émission télévisée “Gossip Girl”, sur un blogueur en ligne anonyme qui écrit sur tous les secrets des adolescents de la classe supérieure vivant dans l’Upper East Side à New York. Le spectacle a duré six saisons de 2007 à 2012.

Avant de décrocher le rôle de Serena Van Der Woodson, Lively était dans “Sandman” en 1998, “The Sisterhood of the Travelling Pants” en 2005, dans lequel elle était avec son père, Ernie Lively.” Elle a également joué dans les films de 2006 Accepted ” et ” Simon a dit “.

À peu près au même moment que “Gossip Girl”, elle était dans “The Sisterhood of the Traveling Pants 2”, “The Private Lives of Pippa Lee”, “The Town”, “Green Lantern”, “Hick” et “Savages”. Certains autres films dans lesquels Lively est “The Age of Adaline”, “Café Society”, “The Shallows”, “All I See Is You”, “A Simple Favor” et “The Rhythm Section”.