Depuis 2022, 6 anciens députés ont été accusés de délits allant de la fraude au meurtre. Où sont-ils désormais ?

Après l’arrestation récente d’un adjoint du bureau du shérif du comté d’Escambia pour cruauté envers les enfants, il est devenu l’un des rares anciens agents des forces de l’ordre des comtés d’Escambia et de Santa Rosa à être arrêté pour divers crimes.

Depuis janvier 2022, six anciens ou actuels adjoints de l’ECSO et du SRSO ont été arrêtés pour des crimes allant de la fraude à l’assurance au meurtre.

Voici les anciens employés du SRSO et de l’ECSO qui ont été arrêtés et où en sont leurs dossiers.

Christopher Turney, désormais ex-adjoint de l’ECSO, a été licencié après son arrestation pour de multiples chefs d’accusation de maltraitance d’enfants.

L’ECSO a rapidement licencié le député Christopher Turney, âgé de 40 ans, après son arrestation le 3 août 2024 et son inculpation pour un chef de maltraitance d’enfant sans lésions corporelles graves, deux chefs de négligence d’enfant sans lésions corporelles graves et deux chefs de non-obligation de fréquentation scolaire.

Selon les dossiers d’arrestation, Turney est accusé d’avoir battu et étranglé un enfant après qu’un mineur a révélé à un pasteur le 28 juillet que Turney était « historiquement violent » et l’avait « frappé au visage ». Lors d’une interview à la Gulf Coast Kid’s House, l’enfant a déclaré aux enquêteurs qu’il « préférerait être sans abri plutôt que de rentrer chez lui » et qu’il « subit des violences physiques chaque semaine ».

Le rapport indique également que l’enfant n’a reçu aucune éducation formelle depuis son arrivée dans le foyer en 2017. Un autre enfant du foyer a déclaré aux enquêteurs des forces de l’ordre le 30 juillet qu’il était scolarisé à domicile et travaillait sur des devoirs scolaires environ une à deux heures par jour.

Les enfants et Christopher Turney affirment que l’épouse de Turney, Leandra – qui a également été accusée – est chargée de superviser leur enseignement à domicile, mais ils ont déclaré qu’elle est souvent en déplacement professionnel et n’est pas disponible pour superviser l’enseignement.

Christopher et Leandra Turney ont tous deux plaidé non coupables.

Thomas Wilkie, député retraité du SRSO, accusé de possession de pornographie juvénile

Les députés du SRSO ont arrêté Thomas Wilkie, 66 ans, qui a pris sa retraite de la police en 2016, en août 2023 après qu’une femme a déclaré avoir découvert un dossier rempli de pornographie juvénile sur son ordinateur.

La femme a déclaré aux policiers qu’elle avait trouvé un dossier intitulé « Les jouets de Tom », affirmant qu’elle pensait qu’il s’agissait de photos de ses motos et de pornographie pour adultes. En fait, il s’agissait de photos d’actes sexuels sur des enfants âgés d’à peine 12 ans, selon les registres d’arrestation.

Lors d’une analyse médico-légale, son ordinateur a été signalé comme pouvant potentiellement contenir du matériel d’abus sexuel sur mineur, ce à quoi il aurait répondu : « Oh, vous en avez trouvé, c’est intéressant. J’aimerais savoir où. »

Après une analyse plus approfondie, les agents ont découvert deux photographies contenant des images d’abus sexuels sur des enfants de deux filles âgées de 12 à 15 ans. Les deux images avaient été supprimées quelques heures avant l’exécution du mandat de perquisition, indique le rapport.

Wilkie a nié avoir possédé ou visionné de la pornographie juvénile, sauf lorsque cela était nécessaire pour remplir son devoir d’agent des forces de l’ordre avant sa retraite.

Depuis son arrestation, Wilkie a plaidé non coupable des accusations et son affaire est toujours en cours devant le tribunal du comté de Santa Rosa. Sa prochaine audience est prévue le 1er octobre.

David Daniels, agent des ressources scolaires du SRSO, arrêté pour comportement obscène et lascif

Le 25 janvier 2023, le SRSO a annoncé avoir arrêté et licencié l’adjoint David Daniels, qui travaillait également comme agent de ressources scolaires pour l’école High Road dans le comté.

Il a été accusé d’avoir agressé sexuellement un enfant de moins de 12 ans pour un incident survenu en 2016.

Après l’arrestation, le shérif du comté de Santa Rosa, Bob Johnson, a déclaré que la situation était « un autre cas d’un individu qui a terni son image. Au bureau du shérif du comté de Santa Rosa, nous accordons la priorité à nos citoyens et tout adjoint qui enfreint la loi sera immédiatement tenu responsable ».

Environ 17 mois après que le bureau du procureur de l’État a accusé Daniels du crime, le procureur a abandonné l’accusation en juillet 2024, invoquant un manque de preuves pour prouver l’affaire au-delà de tout doute raisonnable.

Chloe Davidson, ancienne stagiaire de l’ECSO, accusée de meurtre pour le meurtre du Nouvel An

Le jour du Nouvel An 2023, l’ancienne stagiaire adjointe de l’ECSO Chloe Davidson aurait tiré et tué son mari, Doug, dans leur maison de Deerwood Circle à Pace.

Lorsque les agents du SRSO sont arrivés sur les lieux, ils ont commencé à prodiguer des soins médicaux jusqu’à l’arrivée des secours. À l’arrivée des ambulanciers, l’homme a été déclaré mort.

Après avoir été informée de ses droits Miranda, elle a déclaré à un officier qu’elle et Doug avaient eu une dispute verbale après leur retour à la maison de Pensacola et qu’il avait essayé de l’étrangler.

Les policiers ont noté qu’il n’y avait aucune blessure visible au cou ou à d’autres parties de son corps et aucun signe de lutte dans la maison ou sur l’une ou l’autre personne. Davidson a ensuite été accusée de meurtre au deuxième degré.

Qui était Doug Davidson ? L’entraîneur assassiné Doug Davidson a aidé Pace à prendre soin de ses enfants. Pace lui rend désormais la pareille.

Elle a depuis plaidé non coupable et son dossier est toujours en cours devant le tribunal. Sa prochaine audience est prévue pour le 18 décembre.

Le député de la SRSO, Corey Jones, arrêté pour falsification de couverture d’assurance automobile

Le 6 décembre 2022, le député SRSO Corey Jones a été arrêté par son propre département et accusé de fraude à l’assurance de moins de 20 000 $ après que le Bureau des fraudes à l’assurance (BIF) du Département des services financiers de Floride a découvert qu’il avait menti à sa compagnie d’assurance automobile au sujet de sa couverture.

Jones avait été impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il conduisait un véhicule qu’il n’avait pas encore couvert par son assurance automobile USAA en septembre 2022. Selon les dossiers du BIF, Jones avait été impliqué dans l’accident le 17 septembre à 11h58, et 17 minutes plus tard à 12h15, il avait ajouté le véhicule à sa police d’assurance.

Le BIF a par la suite découvert qu’il y avait des motifs probables pour lesquels Jones avait « sciemment et intentionnellement commis une fraude à l’assurance en présentant des informations fausses, incomplètes ou trompeuses… en dissimulant le fait que son véhicule avait été impliqué dans l’accident de la circulation allégué avant l’entrée en vigueur de la police ».

Les documents judiciaires indiquent que Jones a accepté un accord de plaidoyer le 18 décembre 2023, selon lequel il serait placé dans un programme de déjudiciarisation avant le procès. Le programme permet à un accusé d’accomplir des tâches stipulées convenues par l’État et la défense sur une période de temps déterminée, et si le programme est mené à bien, le procureur de l’État abandonnera l’accusation.

Selon les documents judiciaires, les charges retenues contre Jones devraient être abandonnées lors d’une audience le 19 décembre.

Scott Haines, adjoint du SRSO, est condamné à une peine de prison fédérale pour avoir menti au FBI dans une affaire de fraude

Le député SRSO, Scott Haines, a été initialement inculpé au niveau de l’État après que le SRSO a déclaré qu’il avait manipulé une femme de 90 ans en 2022 en l’obligeant à lui donner accès à ses finances et en lui donnant une procuration sur elle.

Les documents indiquent que Haines a utilisé cet accès pour voler plus de 10 000 $ à la femme et pour devenir l’héritier de la richesse de la femme à sa mort.

En août 2022, Haines a accepté un accord de plaidoyer avec l’État dans lequel il a plaidé non coupable à 29 chefs d’accusation d’accès à un appareil électronique sans autorisation en échange de l’abandon par l’État de ses quatre chefs d’accusation de vol et d’un chef d’accusation d’exploitation de personnes âgées, selon les dossiers judiciaires. Le juge a suspendu le prononcé du jugement.

Scott Haines

La même semaine, Haines a plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour avoir « fait de fausses déclarations importantes » aux agents du FBI au cours de l’enquête fédérale sur l’affaire d’exploitation des personnes âgées et a été condamné à un an de prison fédérale. Haines a non seulement menti au FBI concernant son implication dans la propriété locative et ses finances, mais il a également menti sur le fait qu’il savait qu’il était le bénéficiaire à décès du dernier testament de la femme de 90 ans, selon les procureurs.

Haines a démissionné de son poste d’adjoint avant que le SRSO ne le licencie à la conclusion d’une enquête interne.

Les registres de la prison fédérale indiquent que Haines a été libéré de la détention fédérale le 31 août 2023. Il reste sous la surveillance de l’État jusqu’au 4 mars 2028, indiquent les registres de l’État.

Cet article a été publié à l’origine dans le Pensacola News Journal : Christopher Turney, 6e adjoint d’Escambia, arrêté à ECSO, SRSO