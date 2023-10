Les aliments ultra-transformés ont été associés à des problèmes de santé allant des maladies du cœur et des vaisseaux sanguins à la démence et au cancer, a déclaré Mehta, mais il n’y avait pas vraiment de preuves sur le risque de dépression.

Sur une période de 15 ans, 2 122 cas de dépression ont été détectés en utilisant une définition stricte de la dépression et 4 840 en utilisant une définition plus large.

Lorsque vous regardez la catégorie globale des aliments ultra-transformés, la force de l’effet semble être plus grande que celle des édulcorants artificiels ou des boissons artificiellement édulcorées.

Les chercheurs ont découvert que les femmes qui consommaient beaucoup d’aliments ultra-transformés avaient également un IMC plus élevé ; des taux de tabagisme plus élevés ; des taux plus élevés de diabète et d’hypertension; et étaient moins susceptibles de faire de l’exercice régulièrement.

Ils ont pris en compte d’autres facteurs de risque possibles de dépression, notamment le tabagisme, le niveau d’exercice, l’indice de masse corporelle (IMC), la consommation d’alcool, l’apport énergétique total, d’autres maladies dont souffraient les personnes participant à l’étude, etc. Les auteurs ont évalué le lien entre les changements de consommation d’ultra-transformés mis à jour tous les 4 ans et les taux de dépression.

Dans une analyse ultérieure, ils ont regroupé les aliments ultra-transformés en sous-groupes tels que les aliments céréaliers ultra-transformés, les plats prêts-à-manger, les produits laitiers transformés, les collations sucrées, les boissons et édulcorants artificiels, etc.

Les chercheurs ont effectué l’analyse à l’aide de la Nurses’ Health Study II entre 2003 et 2017 auprès de 31 712 femmes d’âge moyen sans dépression au début de l’étude. Ils ont examiné le régime alimentaire des patients tous les 4 ans à l’aide d’enquêtes alimentaires.

Les auteurs ont ensuite examiné le lien entre des catégories spécifiques d’aliments ultra-transformés et le risque de dépression. Les résultats ont montré que seules les boissons et les édulcorants artificiels étaient associés à un risque plus élevé de dépression.

« Après avoir découvert que ces aliments ultra-transformés étaient liés à la dépression, notre question était : qu’est-ce qui, dans le grand groupe d’aliments, pourrait expliquer nos résultats ? » Mehta a dit.

Lui et son équipe ont testé différents types d’aliments pour détecter le risque de dépression future. « Et c’est à ce moment-là que nous avons découvert que les boissons édulcorées artificiellement et autres édulcorants étaient liés à la dépression, mais pas aux autres groupes », a-t-il déclaré.

La manière dont ce lien entre les édulcorants artificiels et les boissons édulcorées artificiellement pourrait se produire est inconnue, écrivent les auteurs, mais des données expérimentales récentes suggèrent que les édulcorants artificiels créent des transmissions spécifiques dans le cerveau, ce qui pourrait faire partie de l’explication, écrivent les auteurs.