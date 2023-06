Dépression, les inégalités peuvent accélérer le vieillissement : étude

Une nouvelle étude menée par des Canadiens a révélé que se sentir déprimé, en plus de vivre dans un quartier défavorisé, peut entraîner un vieillissement prématuré.

L’étude évaluée par des pairs, publiée lundi dans The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, montre comment la dépression et la vie en milieu urbain – avec de plus grandes inégalités matérielles et sociales – peuvent influencer le vieillissement d’une personne.

Dirigée par des chercheurs de l’Université McMaster à Hamilton, en Ontario, les auteurs de l’étude affirment que cela peut se produire « même après avoir pris en compte les facteurs de risque liés à la santé et au comportement au niveau individuel, tels que les maladies chroniques et les comportements de mauvaise santé ».

« Cela s’ajoute au nombre croissant de preuves selon lesquelles vivre dans des zones urbaines avec des niveaux de privation de quartier plus élevés et avoir des symptômes de dépression sont tous deux associés à un vieillissement biologique prématuré », a déclaré le chef d’équipe Parminder Raina, professeur au Département des méthodes de recherche en santé, Preuve, et Impact à l’Université McMaster, a déclaré dans un communiqué de presse.

Les chercheurs ont utilisé les données épigénétiques de 1 445 personnes inscrites à l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement, une étude à long terme qui suit environ 50 000 participants âgés de 45 à 85 ans pendant au moins 20 ans.

L’étude est décrite comme examinant l’impact de l’évolution des facteurs biologiques, médicaux, psychologiques, sociaux, économiques et liés au mode de vie sur la santé d’une personne à mesure qu’elle vieillit.

L’épigénétique est l’étude de la manière dont le comportement et l’environnement peuvent influencer le fonctionnement des gènes d’une personne.

Les chercheurs ont mesuré les symptômes de la dépression à l’aide d’une échelle standardisée de 10 points.

Ils disent qu’une augmentation d’un point du score accélère le risque de décès d’une personne d’un mois, la théorie étant que la détresse émotionnelle causée par la dépression pourrait entraîner « une plus grande usure biologique et une dérégulation des systèmes physiologiques ».

Afin de mesurer « la défavorisation matérielle et sociale des quartiers », les chercheurs ont utilisé une paire d’indices, basés sur le recensement de 2011, du Consortium canadien de recherche en santé environnementale urbaine.

Ils ont décrit la privation matérielle comme l’incapacité d’une personne à obtenir des ressources telles qu’un logement adéquat, des aliments nutritifs, un véhicule, Internet haute vitesse ou des installations récréatives, tandis que la privation sociale fait référence aux liens familiaux et communautaires.

Les chercheurs affirment qu’une plus grande privation dans le quartier a augmenté le « risque de décès d’une personne de près d’un an », mais n’a pas aggravé l’effet de la dépression sur le vieillissement.

En d’autres termes, les deux étaient indépendamment associés au vieillissement prématuré.

« Nos résultats ont montré que l’effet de la privation du quartier sur l’accélération épigénétique de l’âge était similaire quels que soient les symptômes de la dépression, ce qui suggère que la dépression influence l’accélération épigénétique de l’âge par le biais de mécanismes non liés à la privation du quartier », Divya Joshi, premier auteur de l’étude et associé de recherche à McMaster Université, dit.

L’équipe de recherche comprenait également des membres des Pays-Bas, de Norvège et de Suisse.