Dépression et sécheresse oculaire : la recherche trouve une nouvelle connexion

14 juin 2023 – Les médecins notent souvent que les patients atteints maladie des yeux secs (DED) signaler une humeur maussade. Maintenant, de nouvelles recherches montrent que le lien entre la sécheresse oculaire et dépression peut en fait être assez commun.

C’est estimé que 5 % à 50 % des personnes dans le monde ont un SSO ; plus de 16 millions d’Américains ont été diagnostiqués avec la condition. La sécheresse oculaire survient lorsque vous n’avez pas suffisamment de larmes couvrant votre cornée ou que vos larmes s’évaporent trop rapidement Clinique de Cleveland.

Une relation entre la dépression et la sécheresse oculaire a été précédemment établi, mais les spécificités des symptômes des patients deviennent désormais plus claires. Un nouveau étude Des chercheurs saoudiens ont découvert que sur 401 personnes interrogées, 36,7 % souffraient de SSO et 23,7 % souffraient de dépression, de stress ou d’anxiété.

Une récente étude ont également constaté que les patients qui ont reçu un diagnostic de dépression présentent des symptômes plus graves de sécheresse oculaire, qui peuvent à leur tour les bouleverser émotionnellement.

« La dépression n’est pas simplement » dans l’esprit « – c’est une condition multi-système qui peut affecter de nombreux systèmes dans le corps et perturber leur fonctionnement normal », a déclaré Howard L. Forman, MDpsychiatre du Montefiore Health System et professeur agrégé de psychiatrie et de sciences du comportement à l’Albert Einstein College of Medicine de New York.