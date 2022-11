Dépression après Covid : symptômes à surveiller et comment la traiter

Quand le blues du Covid devient-il une dépression clinique ? Quels sont les premiers signes ?

Pendant que vous êtes au cœur de l’action, luttant contre une infection virale, il est normal de se sentir fatigué et d’avoir mal à la tête. “Lorsque vous vous sentez physiologiquement terrible, cela peut interférer avec votre humeur”, a déclaré le Dr Hosey. “Je ne diagnostiquerais jamais quelqu’un avec une dépression clinique dans les phases aiguës d’une infection à Covid.”

Mais si votre épuisement et votre sentiment d’être submergé persistent pendant deux à six semaines après votre infection à Covid et commencent à interférer avec les activités quotidiennes ou à affecter négativement vos relations avec les autres, cela pourrait être un signe de dépression, a déclaré le Dr Hosey. .

Certaines personnes souffrant de dépression peuvent également ressentir une tristesse persistante, des larmes, de l’irritabilité, des changements d’appétit ou de poids, des problèmes de réflexion ou de concentration, ou des sentiments d’immense culpabilité, d’inutilité ou de désespoir. Les personnes souffrant de dépression sévère peuvent penser fréquemment à la mort et développer des idées suicidaires, a déclaré le Dr Hosey.

Que pouvez-vous faire pour traiter la dépression après Covid ?

Si vous craignez que vous ou un proche ne ressentiez des symptômes de dépression après une infection à Covid, il est important d’en parler à un professionnel de la santé ou de la santé mentale. “Tout le monde n’aura pas besoin de voir un psychiatre pour être évalué pour la dépression”, a déclaré le Dr Al-Aly. Les gens peuvent partager ce qu’ils vivent avec leur médecin de premier recours pour obtenir de l’aide également, a-t-il déclaré. « Le plus important est de demander de l’aide. Et cherchez de l’aide le plus tôt possible.

La dépression n’est pas quelque chose dont vous pouvez généralement vous débarrasser par vous-même, a déclaré le Dr Hosey. Il peut être tentant d’utiliser des ressources en ligne et des outils de dépistage d’autodiagnostic et de commander des suppléments qui promettent de calmer l’inflammation liée à Covid ou de réparer votre santé intestinale. Mais bon nombre de ces interventions ne sont pas fiables ou étayées par des preuves.

C’est une bonne idée de faire le point sur votre alimentation, votre sommeil et votre consommation de drogues et d’alcool. Consommer des aliments plus nutritifs et établir une bonne routine de sommeil, par exemple, peut avoir un léger impact positif sur votre santé mentale. La recherche suggère que l’exercice et la méditation peuvent également aider à guérir l’esprit dans certains cas. Mais si les changements de comportement ne fonctionnent pas, un professionnel peut recommander une thérapie ou des médicaments, selon vos besoins.

Pendant la pandémie, l’accès aux services de télésanté et de santé mentale s’est élargi, a déclaré le Dr Hosey. Plusieurs États autorisent désormais les psychologues agréés à fournir des soins aux patients dans d’autres États qui font partie du Pacte interjuridictionnel de psychologie, ou PSYPACT. Cela signifie que vous pouvez rechercher plus facilement un fournisseur de soins de santé mentale en personne ou en ligne, même s’il y a une pénurie de soins spécialisés dans votre région, a déclaré le Dr Hosey.