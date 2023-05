Depp v Heard: Qui étaient les avocats d’Amber Heard lors du procès en diffamation de l’année dernière?

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Le procès en diffamation à la bombe entre Johnny Depp et Amber Heard a mis en lumière de nombreux personnages parmi son large éventail de personnages, dont l’équipe juridique qui n’a pas réussi à obtenir une victoire pour l’acteur d’Aquaman.

Près d’un an après le verdict de la défaite, le procès est à nouveau présenté dans le nouveau documentaire en trois parties de Channel 4 Depp contre Entendu. La série de la réalisatrice nominée aux Bafta, Emma Cooper, s’engage à examiner ce que les événements à succès du printemps dernier révèlent sur « la violence, le genre et la mémification de la justice à l’ère de la post-vérité ».

Pour ceux qui ont besoin d’un rappel, M. Depp, 58 ans à l’époque, avait poursuivi son ex-femme Mme Heard, alors âgée de 35 ans, pour 50 millions de dollars pour un éditorial qu’elle avait écrit pour Le poste de Washingtont en décembre 2018 dans lequel elle a discuté de la violence domestique et de l’expérience de « toute la force de la colère de notre culture pour les femmes qui s’expriment ».

Bien qu’elle n’ait pas nommé M. Depp – avec qui elle a été mariée entre 2015 et 2017 – ses avocats ont fait valoir que les lecteurs du journal étaient susceptibles de supposer qu’il était le responsable de l’épreuve à laquelle elle faisait allusion et ont affirmé que l’article avait causé à leur client perdre des rôles de film lucratifs en conséquence.

Mme Heard a contre-attaqué son ancien mari séparé – qu’elle a rencontré lorsqu’ils ont joué ensemble en tant qu’amants dans Le journal du rhum en 2011 – pour 100 millions de dollars, arguant que c’est elle qui a été diffamée par l’un de ses avocats, qui avait fait valoir que ses prétentions à la victimisation étaient un «canular».

L’affaire a été dûment jugée et pendant sept semaines, à compter du 11 avril 2022, la procédure s’est déroulée au palais de justice du comté de Fairfax en Virginie sous le regard du monde entier via la diffusion en direct.

Les téléspectateurs ont rapidement repris chaque interaction barbelée ou regard apparemment significatif entre les deux stars hollywoodiennes et leurs équipes juridiques respectives sur TikTok, Instagram et Twitter, obsédés par les minuties de l’affaire dans les moindres détails, recherchant des prises chaudes et défendant farouchement leur côté choisi.

Le 1er juin, le jury a rendu un verdict largement en faveur de M. Depp et a ordonné à Mme Heard de lui verser 10 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs, se rangeant également du côté de Mme Heard sur un point de sa demande reconventionnelle, exigeant que M. Depp pour lui payer 2 millions de dollars.

Les deux parties ont fait appel de leurs verdicts respectifs avant de finalement convenir d’un règlement en décembre.

Comme Depp contre Entendu nous invite à revenir à ces jours fébriles, voici un retour sur les membres de l’équipe juridique de Mme Heard qui sont devenus des stars improbables des médias sociaux à la suite de leurs rôles dans un drame judiciaire réel.

Elaine Bredehoft

L’avocate principale d’Amber Heard, Elaine Bredehoft, est avocate plaidante depuis 1984 dans les tribunaux d’État et fédéraux de Virginie, DC et du Maryland. Elle est cofondatrice et associée du cabinet Charlson Bredehoft Cohen Brown & Nadelhaft basé en Virginie.

Originaire du Minnesota et reconnue comme spécialiste du droit du travail, Me Bredehoft est membre de l’American College of Trial Lawyers.

Elle a apprécié sa juste part de moments mémorables au cours de la procédure de l’année dernière, notamment en attirant un sourire de M. Depp lorsqu’elle a sportivement baissé la voix pour se faire passer pour lui, lisant une transcription d’une cassette dans laquelle l’acteur avait déclaré: « Vous ne verrez pas mon les yeux à nouveau.

(Steve Helber/Reuters)

Plus sérieusement, l’avocate a apporté une ligne touchante de son client lorsqu’elle a demandé à Mme Heard pourquoi son ancien mari ne pouvait plus la regarder dans les yeux et elle a répondu : « Parce qu’il est coupable. Il sait qu’il ment. Pourquoi ne peut-il pas me regarder ? J’ai survécu à cet homme et je suis ici et je peux le regarder.

Certains des moments les moins glorieux de Mme Bredehoft, qui sont néanmoins devenus viraux, comprenaient qu’elle était à la réception de multiples objections rapides de l’avocat de M. Depp, Camille Vasquez, interrogeant le concierge du vapotage Alejandro Romero, demandant sans détour à l’agent de sécurité de l’aéroport Beverly Leonard si elle s’était seulement portée volontaire pour comparaître comme témoin afin que « vous puissiez passer à la télévision » (une attaque qui a laissé M. Depp visiblement étonné) et sa tentative de démontage d’un autre témoin, l’ancien journaliste de TMZ Morgan Tremaine, en lui demandant s’il poursuivait ses « 15 minutes de gloire » en prenant la parole au nom de la star hollywoodienne.

« Je pourrais dire la même chose à propos de prendre Amber Heard comme cliente, pour vous », a répondu M. Tremaine avec humeur.

Adam Nadelhaft

Le co-avocat de Mme Brederhoft, également associé dans le même cabinet d’avocats, a sans doute fourni le meilleur moment comique de tout le procès lorsqu’il a soulevé une « objection par ouï-dire » à son propre interrogatoire de Ben King, le directeur de la maison de Mme Heard.

« Mais vous avez posé la question », a répondu la juge Penney Azcarate, perplexe, provoquant des bégaiements d’embarras de la part de M. Nadelhaft et des rires du banc de l’opposition.

Ben Rottenborn

Ben Rottenborn de Woods Rogers faisait également partie de Team Heard, qui a également été ridiculisé par les nombreux fans de Johnny Depp qui regardaient les débats en ligne et a fait l’objet de plusieurs comptes parodiques et de clips viraux après que M. Depp a été perçu comme ayant pris le dessus. le remettre lors du contre-interrogatoire.

Lorsque M. Rotternborn a demandé à l’acteur s’il était enclin à boire du whisky le matin, M. Depp a éclaté de rire en demandant: « N’est-ce pas l’heure de l’happy hour? »

(Steve Helber/Reuters)

« Il s’en sortirait à peu près mieux que n’importe qui d’autre que je connais », a déclaré Jay O’Keeffe, un ancien collègue, dit Initié.

« Il est extraordinairement pondéré. Je soupçonne que personne ici ou dans son entreprise n’aurait été prêt pour le niveau de réaction que cette affaire reçoit.

M. Rottenborn est diplômé de la Stanford Law School en 2006 et a été associé du géant de Chicago Kirkland & Ellis en six ans.

De là, il a déménagé de manière inattendue à Roanoke, en Virginie, et a commencé à travailler pour Woods Rogers, attirant des clients majeurs tels que Warner Bros, New Line Cinema et Wells Fargo et représentant également neuf victimes du rassemblement Unite the Right à Charlottesville, les aidant à sécuriser dégâts.

En dehors de la salle d’audience, on dit qu’il est un alpiniste passionné, un coureur et un entraîneur de la Petite Ligue.