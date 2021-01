Son personnage public était un produit de la télévision pendant des décennies. Grâce à «The Apprentice», il a construit une version fantastique de lui-même en tant que PDG d’un empire commercial mondial et d’un milliardaire autodidacte. Ses rassemblements de combat de style match l’ont aidé à dominer la télévision lors de la campagne présidentielle de 2016. Toujours conscient de la façon dont il jouait et du pouvoir des cotes d’écoute, il a personnellement choisi les présentateurs qu’il voulait l’interviewer et a persuadé les animateurs de lui permettre de simplement téléphoner à leurs émissions du dimanche. Mais au fur et à mesure que sa campagne se déroulait et que sa présidence commençait, Donald J.Trump, le maître du petit écran, a progressivement évolué vers un personnage différent, @realdonaldtrump, dont le doigt Twitter irritant est devenu beaucoup de choses à la fois: un agenda pour la journée. couverture, une arme contre ses rivaux, une façon de tirer des assistants et des secrétaires de cabinet, une grenade qu’il pourrait lancer sur les législateurs républicains qui l’avaient croisé et des journalistes dont il détestait la couverture, une fenêtre sur sa psyché, et surtout, un pipeline non filtré à ses partisans. Maintenant que son compte Twitter lui a été arraché de façon permanente, le président Trump est confronté au défi, tant pour ses jours restants à la Maison-Blanche que dans une post-présidence, de se lancer dans la conversation à ses propres conditions. Il a passé le premier week-end de sa présidence sans son compte Twitter à travers la fureur et l’acceptation, disant finalement aux gens qu’il allait bien sans cela. Il a soutenu qu’être «réduit au silence» exaspérerait ses partisans.

Même sans Twitter, et même sous une nouvelle menace de destitution, M. Trump reste jusqu’au 20 janvier l’homme le plus puissant du monde, avec accès à la salle de briefing de la Maison Blanche, à la East Room et au bureau ovale pour communiquer ses pensées. Il a un bureau de presse consacré à la publication de ses déclarations et un groupe de journalistes affectés à couvrir ce qu’il dit et fait. Mais alors que sa présidence a souvent été comparée à une émission de télé-réalité, M. Trump s’est personnellement éloigné du médium qui l’a fait devenir la célébrité qu’il était avant de se présenter aux élections et l’a propulsé à la Maison Blanche. Les alliés de Trump – et M. Trump lui-même – ont condamné cette décision de Twitter, la décrivant comme la suppression de ses droits à la liberté d’expression. «Comme je le dis depuis longtemps, Twitter est allé de plus en plus loin dans l’interdiction de la liberté d’expression, et ce soir, les employés de Twitter se sont coordonnés avec les démocrates et la gauche radicale pour retirer mon compte de leur plateforme, pour me faire taire – et VOUS , les 75 millions de grands patriotes qui ont voté pour moi », a déclaré vendredi le président dans un communiqué, affirmant que lui et ses collaborateurs avaient« négocié avec divers autres sites ». Pourtant, en n’utilisant pas les outils dont dispose un président, y compris des apparitions publiques ou des interviews pendant la majeure partie des deux derniers mois, M. Trump a, à certains égards, choisi de se museler.

Au fil des années de sa présidence, alors que les controverses et les enquêtes sur sa conduite commençaient à croître, la télévision est devenue un espace sûr moins fiable. Les réseaux de diffusion, pressés d'être plus agressifs dans leur approche envers lui et ses collaborateurs, ont posé des questions plus difficiles. À l'exception de Fox News, les réseaux câblés qui s'étaient précipités pour le mettre à l'antenne tout au long de 2016 et les premiers stades de sa présidence se sont resserrés, réduisant notamment la diffusion de ses apparitions en direct.

Après avoir refusé de le faire, Trump ordonne aux drapeaux de voler à mi-bâton.

Après avoir refusé de le faire, Trump ordonne aux drapeaux de voler à mi-bâton. Et ses aventures dans la salle de briefing de la Maison Blanche ne se sont généralement pas bien déroulées et ont révélé les limites de sa compréhension de la politique ou de l’actualité. Un conseiller de Trump a été franc, affirmant que le président n’aimait pas la plupart des aspects de son travail, et cela impliquait de se voir poser des questions pour lesquelles il ne connaissait pas les réponses. Ainsi, lorsque M. Trump est allé dans la salle de briefing pendant des semaines au printemps pour discuter du coronavirus, ont déclaré les conseillers, il aimait les aspects visuels de sa performance mais pas la réalité d’avoir un va-et-vient qui l’a conduit à être condamné et ridiculisé pour ses déclarations dangereuses sur la lutte contre le virus avec de l’eau de javel et de la lumière et ses affirmations sans faits sur le fait que tout va mieux. Twitter est devenu une étape qu’il pouvait gérer plus étroitement. C’était révélateur que tout au long de son mandat, M. Trump a choisi comme principal canal Twitter son compte @realdonaldtrump et non son compte officiel @Potus. Il a compris le pouvoir de construire sa marque personnelle et de la séparer de ses fonctions officielles de président. Twitter lui a donné un exutoire singulier pour s’exprimer tel qu’il est, non filtré par les normes de la présidence. Il faisait défiler son propre fil Twitter, regardant les réponses pour de nouveaux sujets à jeter. Il a étudié les listes de tendances de Twitter comme des signaux de la direction du discours. D’une certaine manière, la télévision est devenue le moyen par lequel il pouvait regarder les effets de ses tweets. La télévision dans sa salle à manger alcôve à côté du bureau ovale était généralement allumée en arrière-plan, de l’herbe à chat pour sa courte durée d’attention. Il a consommé une grande partie de ses informations à travers elle et a regardé la couverture de ses tweets. Les collaborateurs de M. Trump à la Maison Blanche ont déclaré qu’il adorait tweeter puis regarder les chyrons sur les chaînes d’information par câble changer rapidement en réponse. Pour un septuagénaire dont les plus proches alliés et assistants disent qu’il présente souvent le développement émotionnel d’un préadolescent, et pour qui l’attention a été un stupéfiant, la satisfaction instantanée de ses tweets était difficile à égaler.