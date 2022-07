Dépôt du kit domicile Aston Villa 2022/23

Le kit domicile Aston Villa 2022/23 a été publié par le club des West Midlands avant la prochaine campagne de Premier League.

Fournis par Castore, la marque de vêtements de sport basée à Manchester qui fait de grands pas sur la scène du kit à travers l’Angleterre et l’Europe, les chemises sont très proches de la perfection bordeaux et bleu ciel.

Examen du kit domicile Aston Villa 2022/23

Le kit domicile Aston Villa 2022/23 est un look général traditionnel, avec le corps bordeaux classique et les manches bleues, complété par un col en V avec une fine bordure bleue. Mais ce sont les détails où c’est un peu un sac mélangé.

Le mauvais:

La marque Castore et le sponsor avant sont en blanc, ce qui semble bien. Cependant, Cazoo, un détaillant de voitures en ligne, ajoutant le slogan superflu sous son logo encombre vraiment le devant. Le motif à chevrons ton sur ton sur le corps du maillot, qui, selon le club, “représente[s] les honneurs impressionnants remportés tout au long de l’histoire prestigieuse du club », semble juste après coup. De même, le petit passepoil bleu qui monte à environ 1/3 du bas du devant des chemises et les trous de ventilation bordés de bleu sous les bras n’ajoutent vraiment rien au design et pourraient être faits sans.

Le bon:

À quel point cette crête en silicone 3D est-elle absolument magnifique ? L’une des meilleures tendances récentes dans les kits a été ces types d’applications de crête 3D, qui, comme une bonne broderie, peuvent ajouter beaucoup de détails et de textures subtils, élevant les conceptions normalement plates à un autre niveau. Et celui-ci est vraiment bien fait. Le lion autonome en bleu ornant l’encolure arrière est également un petit détail raffiné.

Catégorie B

De loin, c’est une belle chemise, mais elle s’enlise dans la tentative de détails supplémentaires pour des détails supplémentaires. Une approche moins c’est plus aurait servi Villa ici, en supprimant les petits ajouts et en s’en tenant simplement à cette merveilleuse crête, un logo de sponsor plus rationalisé, laissant le modèle emblématique de chemise bordeaux et bleu briller par lui-même.

