Dépôt de médicaments sur ordonnance prévu mardi dans le Hampshire, jeudi à Campton Hills – Shaw Local

Des événements de dépôt de médicaments sur ordonnance sont prévus mardi dans le Hampshire et jeudi à Campton Hills.

Les événements sont organisés par les représentants de l’État Dan Ugaste et Jeff Keicher en partenariat avec le département de police du Hampshire, le département de police de Campton Hills et le bureau du shérif du comté de Kane.

Le premier événement aura lieu de 9 h à midi mardi au bureau de Keicher au 115 W. Oak Knoll Drive dans le Hampshire. La seconde aura lieu de 9 h à midi au service de police de Campton Hills au 40W270 LaFox Road, Suite B.

Les deux dépôts de médicaments sur ordonnance collecteront les médicaments sur ordonnance non désirés ou périmés et les élimineront en toute sécurité et gratuitement, selon un communiqué de presse. Les médicaments acceptés comprennent les médicaments sur ordonnance, les onguents et les patchs sur ordonnance, les médicaments pour animaux de compagnie et les vitamines. Les aiguilles, les drogues illégales et les liquides ne seront pas acceptés.

Ce sont des événements extérieurs qui permettent aux participants de rester dans leur véhicule. Les conducteurs doivent suivre les voies balisées lorsqu’ils entrent et sortent des parkings.

Pour toute question ou information, appelez le bureau de Keicher au 815-748-3494 ou visitez RepKeicher.com. Le bureau d’Ugaste est joignable au 630-797-5530 ou en allant à RepUgaste.com.