Depot Days revient à Amboy; le carnaval ouvre jeudi – Shaw Local

AMBOY – Une fois de plus, ce village de 2 500 habitants du comté de Lee se prépare pour un week-end qui fera plus que doubler sa taille alors que des milliers de personnes reviendront pour l’année Jours de dépôt salon de l’auto, carnaval et tombola 50/50.

La fête et la collecte de fonds de quatre jours qu’est Depot Days propose également des dizaines d’autres activités, notamment des stands d’artisanat, un café en plein air, une exposition de tracteurs, un grand spectacle de gréement, une course / marche de 5 km, des groupes, des ventes de garage dans toute la ville et des stands de nourriture.

L’historique Depot Museum, qui n’est que l’une des organisations à but non lucratif locales qui bénéficieront de l’argent récolté, sera également ouvert.

Des milliers d’amateurs de voitures descendront le dimanche d’Amboy pour voir les centaines de voitures, camions et motos exposés au salon automobile annuel Depot Days. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

Les stands de restauration ouvrent à 17 h et le carnaval ouvre à 18 h le jeudi. Des bracelets pour des manèges de carnaval illimités sont disponibles pour 20 $ jusqu’au dimanche.

Le tout est couronné par le salon de l’auto, du camion et de la moto, qui se termine par le fameux tirage 50/50.

Les gagnants des cinq derniers tirages environ ont empoché plus de 100 000 $. Le gagnant de l’an dernier, Tim Hord de Dixon, a remporté 105 580 $.

En plus du pot principal, cinq autres remporteront des prix de 2 000 $ chacun.

Les billets sont disponibles à The Last Alarm, The Longbranch Saloon, The Depot Tap, Jones Berry Lumber, Revolution Wellness, Shell Expreslane, Two Sisters on Main. et aux terrains de camping Green River Oaks, Mendota Hills et Pine View. à Amboy; au Shamrock Pub à Dixon; et chez Ashton Auto Repair, entre autres.

Ils coûtent 5 $ pour six. Les paiements électroniques ne sont pas acceptés et les ventes s’arrêteront à un moment donné dimanche, bien que les billets soient disponibles jusqu’au tirage au sort au festival.

Le tirage aura lieu dimanche vers 16h, beau temps mauvais temps, et vous n’avez pas besoin d’être présent pour gagner.

Les animaux ne sont pas acceptés. Un programme complet et plus d’informations sont disponibles sur la page Facebook Amboy Depot Days.