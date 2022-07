Déposition de Trump, 2 enfants retardés après la mort d’Ivana

NEW YORK (AP) – L’ancien président Donald Trump et deux de ses enfants ont vu leur interrogatoire reporté vendredi dans le cadre d’une enquête civile à New York sur leurs relations commerciales, un retard qui fait suite au décès de l’ex-femme de Trump, Ivana.

L’ex-président, son fils Don Jr. et sa fille Ivanka devaient être déposés – un terme pour un interrogatoire extrajudiciaire sous serment – ​​à partir de vendredi. Mais le bureau du procureur général de New York, Letitia James, a déclaré qu’il avait accepté de les reporter en raison du décès d’Ivana Trump jeudi.

“Nous présentons nos condoléances à la famille Trump”, a déclaré le porte-parole du bureau du procureur général Delaney Kempner dans un communiqué.

Il n’y a pas encore de nouvelles dates pour les dépositions.

Un message a été laissé à l’avocat de l’ancien président. L’avocat du jeune Trump, Alan Futerfas, a refusé de commenter.

James allègue que la société de l’ancien président, la Trump Organization, a gonflé la valeur des gratte-ciel, des terrains de golf et d’autres avoirs afin d’obtenir des prêts, des assurances et d’autres avantages.

Trump a nié les allégations, affirmant qu’il est courant dans le secteur immobilier de rechercher les meilleures évaluations. Le républicain a rejeté l’enquête dans le cadre d’une «chasse aux sorcières» à motivation politique menée par des démocrates tels que James.

La déposition de Trump se profilait alors qu’il jette les bases d’une probable course à la Maison Blanche en 2024, mais fait également face à un examen de plus en plus minutieux de sa conduite lors des élections de 2020. Il y a des enquêtes au Congrès sur son rôle dans l’insurrection du Capitole du 6 janvier et en Géorgie sur ses efforts pour annuler sa perte.

Pendant ce temps, le procureur du district de Manhattan a supervisé une enquête criminelle parallèle à l’enquête de James.

Jennifer Peltz et Michelle L. Price, Associated Press