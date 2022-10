Déposez de vieilles citrouilles au sanctuaire de lapins de Lake Country – Kelowna Capital News

Halloween signifie sculpture de citrouille, graines grillées et tarte à la citrouille.

Mais que faites-vous des restes de citrouille une fois les vacances terminées ?

Warren Peace Bunny Sanctuary à Lake Country se fera un plaisir de vous débarrasser des grandes courges orange.

Le sanctuaire s’est adressé à Facebook pour dire que les citrouilles seront appréciées par leurs lapins, cobayes, poulets, chèvres, cochons et bœufs.

Les citrouilles ne doivent pas être moisies et doivent être exemptes de bougies, de cire et de peinture.

Warren Peace a mis en place un point de dépôt de citrouilles sur le bord de la route au 14320 Pelmewash Parkway.

Appelez Annie au (250) 470-3606 pour plus d’informations.

