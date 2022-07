Déportations forcées en Ukraine : au moins 900 000 déportés vers la Russie, selon Antony Blinken

Commentez cette histoire Commentaire

La Russie a expulsé de 900 000 à 1,6 million de citoyens ukrainiens des régions d’Ukraine occupées par la Russie dans le cadre d’une opération de “filtration” systémique, a déclaré mercredi le secrétaire d’État Antony Blinken dans un communiqué, dans une vive condamnation de Moscou et l’affirmation des allégations des responsables ukrainiens. pendant des semaines. Beaucoup de ces “déportés de force”, dont 260 000 enfants, certains séparés de leur famille, se sont retrouvés dans des régions isolées de l’extrême est de la Russie, a déclaré Blinken.

“Des rapports indiquent” que les forces russes ont enlevé des milliers d’enfants d’orphelinats en Ukraine et les ont placés pour adoption en Russie, selon le communiqué.

Pourquoi la Russie pourrait prendre des enfants ukrainiens

Un reportage du Washington Post en mars a montré que des civils ukrainiens étaient déjà expulsés. Certains ont été emmenés à Taganrog, une ville portuaire russe sur la mer d’Azov. De là, ils seraient envoyés par train dans les villes et villages de toute la Russie. En mars, des images satellites et des vidéos vérifiées par The Post ont montré que les forces soutenues par la Russie commençaient à construire un camp à Bezymenne, dans l’est de l’Ukraine contrôlée par les séparatistes.

Fin juin, la vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk a déclaré que 1,2 million d’Ukrainiens avaient été expulsés de force vers la Russie, dont 240 000 enfants. Deux mille enfants étaient orphelins. Le chef du Centre de contrôle de la défense nationale russe, Mikhail Mizintsev, a déclaré que 2 359 000 “réfugiés” ukrainiens s’étaient installés en Russie, dont 371 925 enfants.

La semaine dernière, Courtney Austrian, chef adjoint de la mission américaine auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a déclaré dans un discours que 18 “camps de filtration” avaient été identifiés des deux côtés de la frontière russo-ukrainienne. Avec l’aide de groupes mandataires, des responsables russes ont installé des camps dans des écoles, des centres sportifs et des institutions culturelles dans les territoires occupés par la Russie.

L’Ukraine affirme que la Russie a déplacé de force des milliers de personnes de Marioupol. Voici un récit dramatique.

La déclaration de Blinken cite des témoignages selon lesquels les autorités russes auraient transporté des dizaines de milliers de personnes dans des centres de détention à Donetsk, une région sous contrôle russe dans l’est de l’Ukraine.

Moscou aurait « enregistré » des données biométriques et personnelles de civils et les aurait soumis à des fouilles invasives, selon le communiqué, qui note que certains Ukrainiens ont été contraints de signer des accords pour rester en Russie.

“Le transfert et l’expulsion illégaux de personnes protégées constituent une grave violation de la quatrième Convention de Genève sur la protection des civils et constituent un crime de guerre”, a déclaré Blinken, établissant des parallèles avec les opérations de filtrage russes passées en Tchétchénie et ailleurs.

Robert Goldman, spécialiste des crimes de guerre et des droits de l’homme à l’Université américaine, a déclaré que les déportations forcées à l’échelle décrite par Blinken pourraient constituer une intention génocidaire.

“Cela ne fait qu’ajouter à la triste litanie de violations systématiques des interdictions les plus élémentaires que nous avons dans la loi pour des choses que nous ne pensions pas revoir, depuis la Seconde Guerre mondiale, mais elles se produisent”, a-t-il déclaré.

Les résidents de Lituanie, d’Estonie et de Lettonie ont averti que l’histoire se répète.

De 1941 à 1952, un total d’un demi-million de personnes des États baltes ont été déportés vers la Russie. L’objectif des expulsions était principalement politique, visant à purger la région des forces antisoviétiques. Parmi le premier groupe de personnes figuraient les hommes de l’élite balte, notamment des éducateurs, des écrivains, des avocats et d’autres professionnels, ainsi que leurs familles. Plus tard, lors de « l’opération Priboi », des femmes et des enfants ont été déportés et envoyés dans des fermes pour travailler. Beaucoup sont morts..