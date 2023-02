Déployer une stratégie multidisciplinaire avec une IA responsable intégrée

La responsabilité et la surveillance doivent être continues car les modèles d’IA peuvent changer avec le temps ; en effet, le battage médiatique autour de l’apprentissage en profondeur, contrairement aux outils de données conventionnels, repose sur sa flexibilité d’ajustement et de modification en réponse à l’évolution des données. Mais cela peut entraîner des problèmes tels que la dérive du modèle, dans laquelle les performances d’un modèle, par exemple en termes de précision prédictive, se détériorent avec le temps ou commencent à présenter des défauts et des biais, plus il vit longtemps dans la nature. Les techniques d’explicabilité et les systèmes de surveillance humaine dans la boucle peuvent non seulement aider les scientifiques des données et les propriétaires de produits à créer des modèles d’IA de meilleure qualité dès le début, mais également être utilisés via des systèmes de surveillance post-déploiement pour garantir que la qualité des modèles ne diminue pas au fil du temps. temps.

« Nous ne nous concentrons pas uniquement sur la formation de modèles ou sur la garantie que nos modèles de formation ne sont pas biaisés ; nous nous concentrons également sur toutes les dimensions impliquées dans le cycle de vie du développement de l’apprentissage automatique », déclare Cukor. “C’est un défi, mais c’est l’avenir de l’IA”, dit-il. “Tout le monde veut voir ce niveau de discipline.”

Priorité à l’IA responsable

Il existe un consensus clair des entreprises sur le fait que RAI est important et pas seulement un atout. Dans l’enquête 2022 de PwC sur l’IA auprès des entreprises, 98 % des personnes interrogées ont déclaré avoir au moins certains plans pour rendre l’IA responsable grâce à des mesures telles que l’amélioration de la gouvernance de l’IA, la surveillance et le reporting des performances du modèle d’IA, et la garantie que les décisions sont interprétables et facilement explicables.

Malgré ces aspirations, certaines entreprises ont eu du mal à mettre en œuvre le RAI. Le sondage PwC a révélé que moins de la moitié des répondants ont prévu des actions concrètes RAI. Une autre enquête menée par le MIT Sloan Management Review et le Boston Consulting Group a révélé que si la plupart des entreprises considèrent le RAI comme un instrument pour atténuer les risques liés à la technologie, y compris les risques liés à la sécurité, aux préjugés, à l’équité et à la confidentialité, elles reconnaissent qu’elles ne lui accordent pas la priorité, 56 % déclarant il s’agit d’une priorité absolue, et seulement 25 % ont mis en place un programme pleinement mature. Les défis peuvent provenir de la complexité et de la culture organisationnelles, du manque de consensus sur les pratiques ou outils éthiques, d’une capacité ou d’une formation insuffisante des employés, de l’incertitude réglementaire et de l’intégration avec les pratiques existantes en matière de risques et de données.

Pour Cukor, le RAI n’est pas facultatif malgré ces défis opérationnels importants. « Pour beaucoup, investir dans les garde-fous et les pratiques qui permettent une innovation responsable à grande vitesse ressemble à un compromis. JPMorgan Chase a le devoir envers ses clients d’innover de manière responsable, ce qui signifie équilibrer soigneusement les défis entre des problèmes tels que le ressourcement, la robustesse, la confidentialité, la puissance, l’explicabilité et l’impact commercial. Investir dans les contrôles et les pratiques de gestion des risques appropriés, dès le début, à toutes les étapes du cycle de vie de l’IA des données, permettra à l’entreprise d’accélérer l’innovation et, en fin de compte, de constituer un avantage concurrentiel pour l’entreprise, affirme-t-il.

Pour que les initiatives RAI réussissent, le RAI doit être intégré à la culture de l’organisation, plutôt que simplement ajouté comme une coche technique. La mise en œuvre de ces changements culturels nécessite les bonnes compétences et l’état d’esprit. Un sondage du MIT Sloan Management Review et du Boston Consulting Group a révélé que 54 % des répondants avaient du mal à trouver l’expertise et les talents de RAI, 53 % indiquant un manque de formation ou de connaissances parmi les membres actuels du personnel.

Trouver des talents est plus facile à dire qu’à faire. La RAI est un domaine naissant et ses praticiens ont noté la nature clairement multidisciplinaire du travail, avec des contributions provenant de sociologues, de scientifiques des données, de philosophes, de concepteurs, d’experts en politiques et d’avocats, pour ne citer que quelques domaines.

“Compte tenu de ce contexte unique et de la nouveauté de notre domaine, il est rare de trouver des personnes avec un tiercé gagnant : compétences techniques en IA/ML, expertise en éthique et expertise dans le domaine de la finance”, déclare Cukor. « C’est pourquoi la RAI en finance doit être une pratique multidisciplinaire avec la collaboration en son cœur. Pour obtenir la bonne combinaison de talents et de perspectives, vous devez embaucher des experts dans différents domaines afin qu’ils puissent avoir des conversations difficiles et faire ressortir des problèmes que d’autres pourraient ignorer.

