Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, annonce aujourd’hui des plans pour le déploiement massif de tests rapides de Covid-19 pour les personnes qui ne peuvent pas travailler à domicile pendant le verrouillage.

Dans un article pour The Mail on Sunday, M. Hancock dit que si les vaccins représentent la « cavalerie » dans la bataille, la montée en puissance des tests était une « arme importante dans notre lutte contre le virus ».

Plus de deux millions de nouveaux tests à «flux latéral», produits par la société britannique SureScreen Diagnostics, seront mis à la disposition de toutes les régions d’Angleterre à partir de cette semaine.

Le but des nouveaux tests, qui donnent des résultats dans les 30 minutes, est d’attraper les « propagateurs silencieux » – environ une personne sur trois qui ne présente aucun symptôme quand elle a le virus et qui ignore donc qu’elle est contagieuse.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, annonce aujourd’hui son intention de déployer en masse le test rapide de Covid-19 pour les personnes qui ne peuvent pas travailler à domicile pendant le verrouillage

À peine une sur trois des 317 autorités locales anglaises propose des tests dans la communauté pour les personnes qui ne présentent pas de symptômes. Les tests sont principalement destinés aux travailleurs critiques tels que le personnel du NHS.

Dans le cadre du nouveau plan, le test sera proposé à toutes les autorités locales d’Angleterre, et elles seront invitées à le rendre accessible à toute personne qui doit quitter son domicile pour travailler.

Le gouvernement travaille également en étroite collaboration avec les administrations galloise et écossaise pour rendre les tests disponibles.

L’armée devrait contribuer au programme renforcé, comme c’est déjà le cas avec les vaccinations.

M. Hancock dit que l’approche promet de faire baisser le nombre R – le taux de reproduction du virus – jusqu’à 0,6, «aidant à briser les chaînes de transmission et à sauver des vies».

Dans son article, M. Hancock déclare: «Nous devons utiliser ce verrouillage pour empêcher l’augmentation des cas en trouvant autant de personnes atteintes de la maladie et en insistant sur un isolement total.

«Et nous ciblerons ce programme de test sur ceux qui ne peuvent pas travailler à domicile et qui doivent quitter leur domicile pendant le verrouillage, en leur fournissant une autre couche de protection et en nous aidant à réduire la propagation du virus».

Plus de deux millions de nouveaux tests de « flux latéral », produits par la société britannique SureScreen Diagnostics, seront disponibles dans toutes les régions de l’Angleterre à partir de cette semaine

Le secrétaire à la Santé, qui a passé l’un des tests dans son bureau vendredi – et s’est avéré négatif pour Covid – ajoute: « Si nous faisons cela, nous savons que 2021 sera une année de récupération, et une année où cette nation se remet sur pied ».

La perspective de tests de masse réguliers a fait craindre parmi les militants des libertés civiles que des personnes pourraient être empêchées par les autorités d’entreprendre des voyages essentiels à moins qu’elles ne puissent produire des documents prouvant qu’ils ont été testés négatifs – ou qu’ils ont un soi-disant « passeport d’immunité » sous la forme d’un certificat de vaccination ou d’une preuve d’anticorps d’une infection Covid, qui protègent contre la maladie.

Cependant, une source du ministère de la Santé a déclaré qu’il n’était pas prévu d’utiliser le plan de test à cette fin.

La source a déclaré: « Nous voulons que les autorités locales ciblent les tests sur les personnes incapables de travailler à domicile pendant le verrouillage. Ils peuvent demander un soutien militaire s’ils en ressentent le besoin.

SureScreen, basé à Derby, dit qu’il livrera deux millions de tests d’écoulement latéral d’ici vendredi, mais estime qu’il pourrait fournir plus de dix fois ce nombre au cours des prochains mois.

La baronne Dido Harding, présidente exécutive par intérim de l’Institut national pour la protection de la santé, a déclaré: « Les tests de flux latéral jouent un rôle de plus en plus important dans notre programme de test alors que nous continuons d’étendre les tests pour trouver des cas positifs parmi ceux sans symptômes.

« Avoir un fabricant britannique nous donne une plus grande certitude que nous pourrons continuer à accroître notre offre. »

MATT HANCOCK: Rapide, facile et un outil essentiel pour nous aider à revenir à la normale

Par le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, pour le courrier de dimanche

Nous commençons 2021 en sachant que les vaccins sont notre moyen de sortir de cette pandémie. L’ingéniosité humaine et les progrès scientifiques phénoménaux en font un cas de quand, pas si, nous retournerons à la vie normale, écrit Matt Hancock (photo)

Nous commençons 2021 en sachant que les vaccins sont notre moyen de sortir de cette pandémie. L’ingéniosité humaine et les progrès scientifiques phénoménaux en font un cas de quand, pas si, nous retournerons à la vie normale.

La cavalerie est là, grâce à notre programme de vaccination. Partout au Royaume-Uni, nous avons déjà protégé plus de personnes grâce à la vaccination que tout autre pays européen.

Pendant que nous accélérons le programme de vaccination, nous devons garder ce virus sous contrôle. Cela a été rendu d’autant plus difficile par la nouvelle variante, qui se propage beaucoup plus facilement d’une personne à l’autre.

Ainsi, parallèlement au travail pivot sur le déploiement des vaccins, nous ne devons pas perdre de vue notre système de tests, qui, nous le savons, est une autre arme importante dans notre lutte contre ce virus.

Nous savons qu’en isolant les cas positifs, les tests peuvent faire baisser le nombre R de 0,3 à 0,6, ce qui aide à briser les chaînes de transmission et à sauver des vies.

Depuis l’automne dernier, nous testons régulièrement nos collègues de la santé et des services sociaux et ceux qui travaillent dans les infrastructures critiques, pour leur donner la tranquillité d’esprit et pour assurer leur sécurité et celle de leurs collègues. En collaboration avec les conseils, nous avons mis en place des tests communautaires dans les zones où la prévalence est la plus élevée pour aider à trouver plus de cas plus tôt, et nous avons maintenant plus de 400 sites dans les centres communautaires, les salles des fêtes et les lieux de culte.

Cette approche ciblée a donné des résultats, ramassant plus de cas en moyenne que la moyenne nationale et nous permettant de lutter durement contre le virus dans une zone locale. Aujourd’hui, je suis en mesure d’annoncer que le dépistage des personnes sans symptômes sera disponible partout en Angleterre, et nous travaillons en étroite collaboration avec les administrations décentralisées, afin que chaque coin du Royaume-Uni puisse bénéficier de ce travail salvateur.

Les tests sont importants car ils nous aident tous à trouver qui est atteint de la maladie et rompent ainsi les chaînes de transmission. Cette expansion intervient à un moment critique. Nous avons récemment dû introduire des restrictions difficiles mais vitales pour faire face à une nouvelle variante hautement transmissible du coronavirus. Il est vital que tout le monde reste à la maison, à moins d’avoir une raison pour laquelle il ne peut pas.

Mais, bien sûr, de nombreux travailleurs clés ne peuvent pas travailler à domicile. Les personnes qui assurent le fonctionnement des services vitaux ne le peuvent pas. Donc, même en lock-out, les tests comptent. Nous devons utiliser ce verrouillage pour empêcher l’augmentation des cas en trouvant autant de personnes atteintes de la maladie et en insistant sur l’isolement total. Et nous allons cibler ce programme de test sur ceux qui ne peuvent pas travailler à domicile et qui doivent quitter la maison pendant le verrouillage, en leur fournissant une autre couche de protection et en nous aidant à réduire la propagation du virus.

De nombreux grands employeurs jouent également leur rôle dans cet effort national, comme John Lewis et Tata Steel, qui effectuent déjà des tests réguliers sur la main-d’œuvre, aux côtés du NHS et des services sociaux.

Je veux voir plus de ces tests rapides disponibles pour les employeurs dont le personnel ne peut pas travailler à domicile. J’ai demandé au NHS Test and Trace de travailler en étroite collaboration avec d’autres ministères, employeurs et autorités locales pour que cela se produise.

Cette infrastructure nationale critique pour les tests sera si importante que nous allégerons les restrictions, afin que nous puissions utiliser la confiance fournie par des tests précis pour trouver le virus, limiter sa propagation et nous aider à revenir à une vie normale.

L’une des plus grandes avancées de notre programme de test a été l’utilisation de dispositifs à flux latéral, capables de détecter les cas infectieux et d’obtenir des résultats rapides.

Jusqu’à présent, la plupart de ces tests ont été expédiés de l’étranger, mais nous avons maintenant signé un contrat avec SureScreen Diagnostics, basé à Derby, pour livrer les premiers tests de flux latéral approuvés ici en Grande-Bretagne. Les tests sont faciles à prendre et donnent un résultat en moins de 30 minutes. J’en ai pris un vendredi et, heureusement, j’étais négatif.

Deux millions de ces tests rapides ont déjà été fabriqués et seront utilisés à partir de cette semaine.

C’est une excellente nouvelle pour notre pays, non seulement parce que cela nous permet de tester plus de personnes, mais cela nous permet également de stimuler l’industrie britannique et de renforcer encore notre secteur mondial des sciences de la vie. Alors que nous livrons nos programmes vitaux de tests et de vaccins, en utilisant le meilleur de l’ingéniosité humaine pour assurer notre sécurité à long terme, nous devons tous jouer notre rôle et suivre les règles que nous savons pour maîtriser cette nouvelle variante du virus. .

Si nous faisons cela, nous savons que 2021 sera une année de reprise, et une année où cette nation se remettra sur pied.