En affaires, il est préférable de sous-promettre et de surdonner. Mais lorsqu’il s’agit de faire vacciner les Américains avec des vaccins COVID-19, l’administration Trump semble faire le contraire.

L’année dernière, le président Donald Trump et le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar ont promis 100 millions de doses d’ici la fin de 2020. Pas plus tard que le 13 décembre, Azar s’est dit convaincu qu’au moins 20 millions de personnes seraient vaccinées d’ici le 1er janvier. « Oh bien sûr, oui », at-il dit« Face the Nation ».

À la fin de l’année, cependant, plus de 14 millions de doses de nouveaux vaccins Pfizer et Moderna avaient été livré aux États et plus de 3 millions de personnes avaient reçu le premier de deux coups de feu. (Le nombre total de coups de feu lundi soir s’élevait à près de 4,6 millions, selon les Centers for Disease Control and Prevention.) Même en tenant compte des retards dans les rapports, c’est bien en deçà des projections.

Succès de l’opération Warp Speed

Le démarrage lent est alarmant. Le virus continue de faire rage, une nouvelle variante se propage et les scientifiques estiment que 197 à 230 millions d’Américains devront être vaccinés contre le COVID-19 pour que la vie revienne enfin à la normale.

L’ironie est que le succès de l’opération Warp Speed ​​dans la production de nouveaux vaccins en un temps record a été la seule véritable réussite de l’administration au cours d’une année de leadership autrement raté et chaotique. Cependant, même ce succès, et ce qui reste de la crédibilité fédérale, pourrait être terni à moins que les fonctionnaires de tous les paliers de gouvernement ne puissent obtenir des coups de feu plus rapidement.

Certes, les obstacles sont redoutables. Nouveaux programmes majeurs – vous vous souvenez du déploiement d’Obamacare? – prenez souvent des départs difficiles.

Il y avait de nombreuses raisons honnêtes pour les retards de vaccination initiaux: les vacances, les tempêtes de neige et les contraintes logistiques avec les vaccins nécessitant un stockage en dessous de zéro – sans parler d’un Congrès récalcitrant qui a attendu jusqu’à la toute dernière minute pour approuver le financement de la vaccination indispensable. Mais c’était prévisible lorsque Trump et Azar ont fait leurs promesses. Les responsables ont eu des mois pour se préparer au problème bien connu du «dernier kilomètre» consistant à transformer les vaccins en programme de vaccination.

Trump se jette sur les États

Le président, comme d’habitude, a blâmé tout le monde. Si les vaccinations étaient en retard, il tweeté, c’était la faute des États à court de ressources avec des systèmes de soins de santé déjà débordés de patients COVID-19. Le dumping des vaccins sur les États a eu les mêmes résultats que de laisser les décisions de masquage, les tests, la recherche des contacts et d’autres responsabilités aux 50 gouverneurs: certains font du bon travail, d’autres moins, et le pays se retrouve avec une réponse disparate à une crise nationale.

Le taux de vaccination a varié d’environ 14% en Géorgie à près de 50% dans le Dakota du Sud. Le département de la santé de la Floride dans le comté de Lee a offert des centaines de doses sur la base du premier arrivé, premier servi aux personnes de 65 ans et plus; Les lignes téléphoniques se sont écrasées et les gens enveloppés dans des couvertures et des sacs de couchage ont attendu toute la nuit par temps de 46 degrés pour une pénurie de coups que beaucoup ont ratés.

Les scientifiques désespérés de voir plus de personnes vaccinées rapidement parlent déjà de renoncer aux exigences de deuxième dose ou de réduire les doses de moitié pour rendre plus de vaccins disponibles. Mais augmenter le nombre de coups disponibles n’aidera pas là où il y a un blocage dans leur injection.

Le gouvernement fédéral ne peut pas tout faire, mais il peut établir les meilleures pratiques et travailler plus étroitement avec les États sur l’administration des vaccins, en suivant des exemples donnés ailleurs. En Allemagne, les autorités ont transformé en quelques jours les lieux publics disponibles en centres de vaccination massifs. En Italie, le gouvernement a érigé des pavillons pop-up.

En outre, un plan fédéral pourrait être développé pour former le personnel médical retraité ou actif à la vaccination, dans le sens de ce que le sénateur Mitt Romney, R-Utah, a suggéré la semaine dernière.

Il y a aussi un rôle clé pour le secteur privé, y compris les grandes chaînes de pharmacies.

Il n’y a pas de temps à perdre. C’est une urgence nationale. Les décès ont dépassé les 350 000. Entre 2000 et 3000 Américains meurent chaque jour des suites du COVID-19 et, après une saison des fêtes remplie de fêtes et de réunions de famille, ces chiffres augmenteront presque certainement dans les semaines à venir.

Trump, envahi par les fantasmes de renverser les résultats des élections, semble incapable d’améliorer son leadership dans cette crise. Cela signifie plus de retard alors que l’Amérique attend que le président élu Joe Biden prenne ses fonctions dans deux semaines.

Comme une locomotive à démarrage lent, le déploiement du vaccin prendra sans aucun doute de l’ampleur. Biden promet de vacciner un million de personnes par jour au cours de ses 100 premiers jours en fonction. Nous ne pouvons qu’espérer qu’il donne trop.