Déploiement du vaccin COVID-19: comment se comparent les pays européens?

Les experts sont clairs: le seul moyen de sortir du cauchemar du COVID-19 est de vacciner autant de personnes que possible.

Maintenant, avec plusieurs vaccins approuvés, l’Europe intensifie les vaccinations contre la maladie.

Mais qui fait le meilleur progrès? Nous rassemblons ici les derniers chiffres pour comparer les progrès des pays européens.

Quel pourcentage de la population est entièrement vacciné?

Alors que le Royaume-Uni est en tête du reste de l’Europe en termes de vaccinations totales, d’autres pays sont en avance en termes de pourcentage de leur population entièrement vaccinée contre la maladie, ce qui signifie généralement deux doses de vaccin.

Le Royaume-Uni, désireux de recevoir le plus grand nombre de personnes possible, attend plus longtemps que les autres pays pour administrer le second.

Le Royaume-Uni en tête du reste de l’Europe

En termes de nombre absolu de vaccinations, le Royaume-Uni, qui a approuvé son premier vaccin COVID-19 le 2 décembre, près de trois semaines avant l’UE, fait la course en avant pour vacciner sa population.

Qui a fait les meilleurs progrès, relativement parlant?

Le Royaume-Uni a administré le plus de vaccins dans l’ensemble, mais il est également en tête en termes de vaccinations par habitant.

Malte, la Serbie et le Danemark sont également forts sur cette mesure.

Explorez la carte ci-dessous pour voir comment font les autres pays d’Europe.

Des règles du jeu équitables?

La mise en garde avec des données européennes comparatives comme celle-ci est que tous les pays n’ont pas commencé les vaccinations en même temps.

Voici un aperçu de qui a pris une longueur d’avance sur le reste.

Quel groupe a été vacciné en premier?

Un autre indicateur intéressant est le groupe de personnes auquel chaque pays a choisi d’administrer le premier vaccin COVID-19.

Les pays de notre étude sont répartis à parts égales entre les professionnels de la santé et les personnes âgées.

Il y a aussi une poignée de pays, comme la Turquie, la Serbie, la République tchèque et la Bulgarie, qui ont choisi de la donner en premier aux politiciens. Dans certains cas, cela pourrait être une façon d’essayer de dissiper les craintes d’une population sceptique vis-à-vis des vaccins.

À propos de ces données

Les données sont rassemblées à partir de sources gouvernementales officielles et de rapports des médias.