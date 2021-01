L’Union européenne a été critiquée pour la rapidité de son déploiement des vaccins Covid, alors que ses deux plus grandes économies étendent leurs restrictions aux coronavirus en raison d’un nombre de cas inquiétant.

Un certain nombre de responsables européens ont exprimé leurs inquiétudes concernant les plans de vaccination du bloc au cours des derniers jours et ont demandé à la Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, d’expliquer pourquoi elle n’a pas acheté plus de jabs.

Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, plus de 17 millions de cas de coronavirus ont été signalés à ce jour dans la région (y compris au Royaume-Uni).

« Il est difficile d’expliquer qu’un très bon vaccin est développé en Allemagne mais est vacciné plus rapidement ailleurs », a déclaré Markus Söder, le leader de la région allemande de Bavière, dans une interview ce week-end, selon Politico. La société allemande BioNTech a, avec Pfizer, développé l’un des vaccins Covid de premier plan.

L’Union européenne a commencé son programme de vaccination fin décembre, après l’approbation du jab Pfizer / BioNTech. Malgré son développement en Allemagne, le jab a été approuvé au Royaume-Uni et aux États-Unis bien avant d’être éclairé par les autorités européennes.

Uğur Şahin, directeur général de BioNTech, a également déclaré à la presse allemande ce week-end que « le processus en Europe n’était certainement pas aussi rapide et simple que dans d’autres pays ».

Le Royaume-Uni a, entre-temps, approuvé deux autres vaccins, mais l’Agence européenne des médicaments n’a pas encore statué sur les offres d’AstraZeneca ou de Moderna.

En plus des préoccupations concernant les délais, il y a aussi des questions quant à savoir si suffisamment de vaccins ont été achetés par l’UE.

« La Commission (européenne) doit se montrer à la hauteur. À cette fin, comment l’UE compensera-t-elle le manque de dossiers achetés dans l’Union? » Luis Garicano, un législateur européen, a écrit dans une lettre à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ce week-end.

La Commission européenne a signé six contrats avec des fabricants de vaccins au nom de pays européens. Chaque pays de l’UE recevra les vaccins en même temps et la distribution se fera par habitant.

Parmi ces contrats, l’UE a accepté d’acheter 200 millions de doses du vaccin Pfizer / BioNTech avec la possibilité d’acheter 100 millions de doses supplémentaires. La Commission a également accepté d’acheter 300 millions de doses de vaccin à AstraZeneca, avec la possibilité d’en acheter 100 millions supplémentaires. Son contrat avec Moderna prévoit un achat de 80 millions de doses, plus une option d’achat jusqu’à 80 millions de plus.

Il y a plus de 447 millions de citoyens vivant dans les 27 pays de l’UE, selon l’office statistique de la région.

« Israël, une nation avec seulement 1 / 50ème de la population de l’UE, a vacciné plus de ses citoyens que tous les États membres de l’UE réunis. Madame la Présidente, comment est-ce possible? » Garicano a demandé dans sa lettre à von der Leyen.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré lundi que l’institution était « très concentrée sur le fait que la mise en œuvre de notre stratégie soit bien faite ».

« La commission a très, très tôt compris que tant l’acquisition de vaccins que le processus de vaccination constitueraient des efforts majeurs pour l’Union européenne », a déclaré le porte-parole aux journalistes.

La France, l’une des nations les plus sceptiques face aux vaccins de l’UE, a annoncé la semaine dernière qu’elle intensifiait son processus de vaccination. Le pays révise également les heures de couvre-feu dans les régions les plus touchées afin de contenir la propagation du virus.

Pendant ce temps, l’Allemagne, où un verrouillage national est en place depuis fin novembre, devrait prolonger cette mesure d’urgence jusqu’à la fin du mois.