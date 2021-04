OnePlus a commencé à déployer la mise à jour Android 11 à la fin du mois de mars, mais assez rapidement, il est devenu évident qu’il y avait des problèmes avec le nouveau micrologiciel, de sorte que le déploiement a été interrompu. Maintenant, près d’un mois plus tard, la société a un correctif qui résout les «bogues imprévus» dans la version originale (les bogues eux-mêmes ne sont jamais explicitement répertoriés).

Les séries OnePlus 7 et 7T recevant l’OxygenOS 11.0.0.2 11.0.0.2

Voici OxygenOS 11.0.0.2 pour les OnePlus 7, 7 Pro, 7T et 7T Pro. Cette mise à jour a été déployée au cours du week-end, mais elle se déroule par étapes et seul un nombre limité d’utilisateurs l’ont reçue. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas encore reçu la notification, elle arrive (remarque: l’utilisation d’un VPN pour passer à la tête de la file d’attente peut ne pas fonctionner, certains rapportent qu’ils ne peuvent pas l’obtenir même via Oxygen Updater) .

Si vous avez installé la mise à jour de la version 11 d’origine, vous devriez voir le correctif pesant environ 200 Mo (selon l’appareil). Cela inclut également le correctif de sécurité de mars (le micrologiciel d’origine était fourni avec le correctif de février).

Si vous utilisez toujours Android 10, la mise à jour dépasse 2 Go, alors soyez patient. Et nous vous donnerons les mauvaises nouvelles pour le moment – il n’y a pas de mode Always On Display, pas même sur les modèles Pro apparemment (qui l’ont fait fonctionner pendant les étapes bêta). Voici le journal des modifications complet:

Système Mise à jour vers la version OxygenOS 11 La nouvelle conception visuelle de l’interface utilisateur vous apporte une expérience plus confortable avec diverses optimisations de détails Optimiser la stabilité de certaines applications tierces et améliorer l’expérience Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2021.03 Package GMS mis à jour à 2021.01 Comme il s’agit de la mise à niveau de la version Android 11 avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, le temps de mise à niveau peut être plus long. Veuillez attendre la fin de la mise à niveau

Caméra Mise à jour de l’interface utilisateur de la caméra et optimisation de certains des chemins de fonction pour offrir un fonctionnement plus pratique Codec HEVC nouvellement ajouté pour réduire la taille de stockage vidéo de manière transparente, capturer et filmer plus sans compromettre la qualité Accès nouvellement ajouté à une application tierce pour partager l’image en appuyant longuement dessus dans l’aperçu Nouvellement ajouté l’accès rapide au mode d’enregistrement en appuyant sur le bouton de l’obturateur et en le maintenant enfoncé et en faisant glisser le bouton, vous pouvez facilement zoomer ou dézoomer Nouvellement ajouté l’affichage de lecture en mode Time-lapse pour afficher la durée réelle du tournage

Affichage ambiant Style d’horloge Insight nouvellement ajouté, une création conjointe avec la Parsons School of Design. Il changera en fonction des données d’utilisation du téléphone (Pour définir: Paramètres> Personnalisation> Horloge sur l’affichage ambiant) Fonction de toile nouvellement ajoutée qui peut automatiquement dessiner une image filaire basée sur une photo d’écran de verrouillage sur votre téléphone (Chemin: Paramètres – Personnalisation – Fond d’écran – Toile – Choisissez l’aperçu de la photo et il peut être généré automatiquement)

Mode sombre Ajout de la touche de raccourci pour le mode sombre, déroulez le paramètre rapide pour activer Prise en charge de l’activation automatique de la fonction et de la personnalisation de la plage de temps (chemin: Paramètres – Affichage – Mode sombre – Allumer automatiquement – Activer automatiquement du coucher du soleil au lever du soleil / Plage de temps personnalisée)

Espace de jeu Boîte à outils de jeu nouvellement ajoutée pour des commutateurs pratiques du mode Fnatic. Vous pouvez désormais choisir trois modes de notifications: texte uniquement, avertissement et blocage, juste pour votre expérience de jeu immersive Fonction de réponse rapide nouvellement ajoutée dans une petite fenêtre pour Instagram, WhatsApp et Telegram (activez-la en faisant glisser vers le bas depuis les coins supérieurs droit / gauche de l’écran en mode jeu) Nouvelle fonction de prévention des erreurs de contact. Activez-le, faites glisser votre doigt depuis le haut de l’écran, cliquez et la barre de notification apparaîtra

Étagère Conception d’interface nouvellement étagère, l’interface est plus claire Ajout d’un widget météo, effet d’animation plus intelligent

Galerie Fonction histoire de soutien, formez automatiquement des vidéos hebdomadaires avec des photos et des vidéos en stockage Optimisez la vitesse de chargement de la galerie et l’aperçu de l’image est plus rapide



Vous pouvez aller au Filetage OnePlus série 7 ou la Filetage série 7T pour plus d’informations. Certains utilisateurs se plaignent toujours de bogues (principalement liés à la caméra / à la galerie), mais pour d’autres, la mise à jour semble fonctionner correctement.