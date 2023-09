Déploiement d’OxygenOS 14 Beta détaillé

OnePlus a annoncé la semaine dernière son OxygenOS 14 Beta 1 pour le OnePlus 11 et nous disposons désormais d’un plus grand nombre d’appareils qui recevront également le logiciel bêta dans les mois à venir. Le OnePlus Pad, ainsi que le Nord 3 5G et le OnePlus 11R, devraient être les premiers appareils à recevoir la version bêta le mois prochain, tandis que les téléphones plus anciens comme la série OnePlus 9 et les séries Nord 2 et CE devraient recevoir la mise à jour en novembre.

Les appareils recevront OxygenOS 14 Beta en octobre

Les appareils recevront OxygenOS 14 Beta en novembre

OnePlus n’a toujours pas divulgué les dates exactes des versions bêta. Le communiqué de presse concernant le calendrier de déploiement de la version bêta mentionne également que le calendrier de sortie est susceptible de changer en fonction de la région et de l’opérateur. OP Nord N20 SE recevra sa version stable OxygenOS 14 au premier semestre 2024.

OxygenOS 14 apporte un nouveau design Auamorphic avec des visuels, des couleurs et des sonneries remaniés. OnePlus apporte également une gestion améliorée des autorisations liées aux photos et aux vidéos, des améliorations de la stabilité du système, de la vitesse de lancement des applications et de la fluidité des animations.

