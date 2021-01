« Très bien », dit le livret. « Ne secoue pas. »

Alors que la France tente de comprendre pourquoi sa campagne de vaccination a démarré si lentement, la réponse réside en partie dans les bois de la bureaucratie et dans la décision de donner la priorité aux personnes âgées fragiles dans les maisons de retraite. Il s’agit sans doute du groupe le plus difficile pour commencer, en raison de la nécessité d’un consentement éclairé et de la difficulté à expliquer la science complexe des vaccins accélérés.

Claude Fouet, toujours plein de vim et de bonne humeur à 89 ans, mais avec des problèmes de mémoire, a été l’un des premiers de sa maison de retraite parisienne à accepter une vaccination. Mais dans la conversation, il devient rapidement clair que sa compréhension de la pandémie est inégale. Eve Guillaume, la directrice de la maison, a dû rappeler à Fouet qu’il avait survécu à son propre coup de pinceau en avril avec le virus qui a tué plus de 66 000 personnes en France.

«J’étais à l’hôpital», se souvient lentement Fouet, «avec un mort à côté de moi».

Guillaume dit qu’obtenir le consentement de ses 64 résidents – ou de leurs tuteurs et familles s’ils ne sont pas assez en forme pour s’entendre seuls – semble être la partie la plus laborieuse de ses préparatifs pour commencer les vaccinations plus tard ce mois-ci. Certaines familles ont dit non, et certaines veulent attendre quelques mois pour voir les vaccinations se dérouler avant de prendre une décision.

«Vous ne pouvez pas compter sur les foyers de soins médicamenteux pour fonctionner rapidement», dit-elle. «Cela signifie que chaque fois que vous entamez une conversation avec les familles, parlez aux tuteurs, prenez des mesures collégiales pour prendre la bonne décision. Et cela prend du temps. «

Dans la maison de Jean XXIII, entre la ville fortifiée de Besançon et la maison natale de Pasteur à Dole, Robbe a vécu une expérience similaire.

Après que l’Union européenne a donné son feu vert à l’utilisation du vaccin BioNTech-Pfizer en décembre, Robbe dit qu’il a fallu deux semaines pour rassembler toutes les pièces pour vacciner 14 résidents cette semaine, juste une fraction de son total. de plus de 100.

Obtenir le consentement était le plus grand obstacle pour un médecin et un psychologue qui se rendaient d’une pièce à l’autre pour discuter des vaccinations, dit-il. Les familles des résidents ont eu une semaine pendant la pause de décembre pour approuver ou refuser, une décision qui devait être prise à l’unanimité par les membres de la famille immédiate.

Quand la fille d’une femme a dit oui, mais que son fils a dit non, aucun coup de feu n’a été donné parce que « ils peuvent se retourner contre nous et dire: » Je n’ai jamais accepté « », a expliqué Robbe. « Pas de consensus, nous ne vaccinons pas. »

Ce n’est qu’en réduisant et en amenant consciencieusement les résidents à s’entendre que le processus peut aller plus vite, dit-il.

«Mes amis disent:« Qu’est-ce que ce cirque? Les Allemands ont déjà vacciné 80000 personnes et nous n’avons vacciné personne », dit-il. «Mais nous ne partageons pas la même histoire. Si vous offrez un vaccin aux Allemands, ils veulent tous se faire vacciner. En France, il y a beaucoup de réticence sur l’histoire des vaccinations. Les gens sont plus sceptiques. Ils doivent comprendre. Ils ont besoin d’explications et ils ont besoin d’être rassurés. «

La France a donné la priorité aux maisons de retraite médicalisées car elle a vu près d’un tiers des décès. Mais la première vaccination le 27 décembre d’une femme de 78 ans dans un établissement de soins de longue durée s’est rapidement avérée n’être que le lancement symbolique d’un déploiement que le gouvernement n’avait jamais prévu de lancer avant cette semaine.

Ce n’est que lundi que les autorités ont lancé, comme prévu, une plate-forme en ligne où les professionnels de la santé étaient tenus d’enregistrer toutes les vaccinations et de démontrer que les personnes vaccinées recevaient une consultation obligatoire avec un médecin, ajoutant à la paperasserie.

Dans certains pays qui évoluent plus vite que la France, la bureaucratie est plus légère. En Grande-Bretagne, où près de 1,5 million de personnes ont été vaccinées et où il est prévu de fournir des vaccins à tous les résidents des maisons de retraite d’ici la fin janvier, ceux qui sont en mesure de donner leur consentement n’ont qu’à signer un formulaire d’une page fournissant des informations de base. sur les avantages et les effets secondaires possibles. .

Aucun entretien médical n’est requis en Espagne. Elle a commencé à vacciner le même jour que la France, mais a reçu 82 000 doses au cours des neuf premiers jours, alors que la France n’en a géré que quelques milliers.

L’Allemagne, comme la France, impose également une rencontre avec un médecin et priorise les admissions des résidents des maisons de retraite, mais elle les atteint plus rapidement grâce à des équipes mobiles. Au rythme actuel de près de 30 000 vaccinations par jour, il faudrait au moins six ans à l’Allemagne pour vacciner ses 69 millions d’adultes. Mais alors que le gouvernement allemand a été critiqué pour son déploiement prétendument lent, la France a pris un départ encore plus lent, du moins en termes numériques, mais s’est engagée à atteindre 1 million de personnes d’ici la fin janvier.

D’autres pays ont amassé un plus grand nombre de personnes en offrant des prises de vue à des sections transversales plus larges de personnes plus faciles à atteindre et à négocier par elles-mêmes. La grande majorité des plus de 400 000 doses administrées en Italie sont allées à des professionnels de la santé.

Lucile Grillon, qui dirige trois maisons de retraite médicalisées dans l’est de la France, affirme que les nombreuses heures investies dans la préparation des vaccinations pour 50 résidents et personnels qui ont reçu des injections vendredi ont été bien dépensées. Elle a travaillé pendant les vacances pour se préparer.

«Nous ne pouvons pas attendre d’avoir les doses dans notre réfrigérateur pour nous rendre compte que nous ne sommes pas encore prêts à vacciner. Ensuite, nous devons jeter les doses et dire: «Des rats! Je n’y ai pas pensé », ajoute-t-elle. « Les doses sont trop chères. »

«Il nous faut deux mois pour nous préparer au vaccin contre la grippe. Ici, on nous a demandé d’établir des records pour vacciner contre le COVID en moins de 15 jours », dit-elle. « Je ne vois pas comment nous aurions pu aller plus vite. »

