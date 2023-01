Déploiement des mises à jour de janvier du nouveau Samsung Galaxy S20, Galaxy S21

Parce que nous sommes si nombreux à accrocher des téléphones de plus en plus longtemps, je peux imaginer que vous êtes encore nombreux à posséder un Galaxy S20, un Galaxy S21 et peut-être un Galaxy S10e. Si tel est le cas, la mise à jour Android de janvier a été déployée sur vos téléphones aux États-Unis au cours des derniers jours.

Les propriétaires des Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra et Galaxy S10e devraient être à l’affût des versions suivantes :

Galaxie S20 : TP1A.220624.014.G981VSQS3GWA1

: TP1A.220624.014.G981VSQS3GWA1 Galaxy S20+ : TP1A.220624.014.G986USQS3GWA1

: TP1A.220624.014.G986USQS3GWA1 Galaxy S20 Ultra : TP1A.220624.014.G988USQS3GWA1

: TP1A.220624.014.G988USQS3GWA1 Galaxie S21 : TP1A.220624.014.G991USQU5DWA8

: TP1A.220624.014.G991USQU5DWA8 Galaxie S21+ : TP1A.220624.014.G996USQU5DWA8

: TP1A.220624.014.G996USQU5DWA8 Galaxy S21 Ultra : TP1A.220624.014.G998USQU5DWA8

: TP1A.220624.014.G998USQU5DWA8 Galaxy S10e: SP1A.210812.016.G970USQS8IWA1

Quoi de neuf? Pour tous, ils verront la mise à jour Android de janvier que j’ai mentionnée, ou comme le dit Verizon, “Les correctifs de sécurité Android les plus récents sur votre appareil”. Pour la série Galaxy S21, il existe également des “améliorations des performances”.

Pas une grosse mise à jour, évidemment, mais le Galaxy S23 est au coin de la rue, tout comme One UI 5.1. Bien qu’aucun de ces appareils ne soit le premier à voir la grosse mise à jour de One UI 5.1, ils devraient tous l’obtenir, à part peut-être le Galaxy S10e. Le Galaxy S20 et le Galaxy S21 ont tous deux beaucoup de vie dans le réservoir de mise à jour.

Pour vérifier les mises à jour, accédez à Paramètres> Mises à jour du système> Vérifier les mises à jour du système.

// Verizon