Déploiement de tests rapides pour freiner l’épidémie croissante de syphilis dans les Territoires du Nord-Ouest

Les responsables de la santé publique des Territoires du Nord-Ouest déploient une quantité limitée de tests rapides de dépistage de la syphilis pour tenter de maîtriser une épidémie croissante de la maladie et d’empêcher qu’elle ne se transmette aux bébés.

Le Dr Kami Kandola, responsable de la santé publique du territoire, a déclaré que les taux de syphilis avaient « largement dépassé » ce qu’ils étaient lorsqu’elle a déclaré une épidémie en 2019. Il y a eu 98 cas en 2021, a-t-elle déclaré, et 47 cas au cours des trois premiers mois de cette année. .

L’Agence de la santé publique du Canada affirme que les taux de syphilis infectieuse ont considérablement augmenté dans tout le pays au cours de la dernière décennie et que de nombreuses éclosions ont été signalées au cours des cinq dernières années.

La maladie sexuellement transmissible peut d’abord apparaître sous la forme de plaies ouvertes indolores, généralement dans la région génitale, et peut être guérie avec des antibiotiques. Non traitée, l’infection peut entraîner des problèmes neurologiques permanents et la mort.

Kelly Fredericks, une infirmière à la Frame Lake Clinic de Yellowknife, prélève du sang de Kristan Boucher, une infirmière de la santé publique, lors d’une séance de formation sur l’utilisation des trousses de dépistage rapide de la syphilis mardi. (Liny Lamberink/CBC)

Elle peut également causer de graves problèmes de santé chez les nouveau-nés lorsqu’elle est transmise des femmes enceintes à leurs bébés – c’est pourquoi Kandola a déclaré que la capture de l’infection pendant les soins prénatals était sa plus haute priorité.

« Si un bébé naît avec la syphilis congénitale, c’est toute une vie de chagrin et de douleur », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse mardi, notant que la majorité des cas aux TNO concernent des résidents qui peuvent avoir des enfants.

Jusqu’à présent, seuls deux bébés ont reçu un diagnostic de syphilis congénitale dans les Territoires du Nord-Ouest, a déclaré Kandola.

La Dre Ameeta Singh est spécialiste des maladies infectieuses en Alberta, la seule autre juridiction où les tests rapides ont été utilisés au Canada. Elle est venue aider à former les infirmières des Territoires du Nord-Ouest sur la façon de faire les tests, et a déclaré que la syphilis congénitale chez un nourrisson peut rendre le foie ou la rate trop gros, une anémie sévère, une éruption cutanée “très désagréable et excrétoire” et la mort.

La Dre Ameeta Singh, spécialiste des maladies infectieuses en Alberta, est venue aider à former les infirmières des TNO à faire les tests. (Liny Lamberink/CBC)

Singh a supervisé un essai clinique de 19 mois qui a utilisé un test rapide qui détecte la syphilis et le VIH sur 1 500 participants en Alberta avec une précision de plus de 90 %. Singh appelle les tests un changeur de jeu, mais ils ont encore besoin de l’approbation de Santé Canada – elle s’attend à ce que cela vienne d’ici la fin de l’année – ce qui signifie que les TNO avaient besoin d’une approbation spéciale pour 1 100 d’entre eux.

C’est mieux que rien, a déclaré Kandola, mais elle s’attend à ce qu’ils soient “avalés très rapidement” et espère plus.

Kandola a déclaré que les taux de syphilis dans les Territoires du Nord-Ouest avaient augmenté de plus de 1 100 % chez les femmes et de 484 % chez les hommes entre 2018 et 2021, et elle souhaite tester autant de personnes que possible en peu de temps. Les taux sont les plus élevés dans le Dehcho, la région de Yellowknife et Hay River, suivis de Fort Smith et de la région du Sahtu, a-t-elle déclaré.

L’Autorité des services de santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest (NTHSSA) est toujours en train de se procurer les 1 100 tests auprès des laboratoires biolytiques, a déclaré Kandola, et elle espère qu’ils arriveront dans les prochaines semaines.

Le test consiste à piquer le doigt d’une personne, à prélever du sang, à le mélanger dans une série de solutions et à mettre quelques gouttes dans un collecteur d’échantillons en plastique qui fournira des résultats dans les 15 minutes.

Le test consiste à piquer le doigt d’une personne, à prélever du sang, à le mélanger dans une série de liquides et à mettre quelques gouttes dans un collecteur d’échantillons en plastique qui fournira des résultats avec un motif de cercles en 15 minutes. (Liny Lamberink/CBC)

Les résultats rapides permettront au personnel de santé de commencer immédiatement à retrouver les contacts d’une personne dont le test est positif. Sans le test rapide, Kandola a déclaré que cela pouvait prendre des jours pour obtenir les résultats d’un laboratoire. Elle estime qu’ils ont perdu le contact avec cinq pour cent des patients au cours du processus de suivi.

Stephanie Gilbert, spécialiste territoriale de la santé publique pour l’autorité sanitaire qui dirigera le déploiement, a déclaré que les tests seront utilisés dans les endroits où le risque d’infection par la syphilis est le plus élevé.

Le plan de déploiement est encore en phase de développement et sera adapté aux communautés individuelles, a-t-elle déclaré.

“Il n’y a pas d’approche à l’emporte-pièce pour la surveillance et la recherche des contacts. S’il y en avait, nous n’aurions pas d’épidémies à travers le pays”, a déclaré Gilbert.